Loreto Peralta tiene la falda a cuadros tipo colegiala que será tendencia este verano

¿Lista para el verano?, a pocas semanas para cambiar de estación, el mundo de la moda ya nos presentó las tendencias que nadie se debe de perder para crear los looks más icónicos y glamurosos de la temporada; sin embargo, existen muchas prendas que ya son un must have del clóset como pueden ser los pantalones de encaje y transparencias que ya lucen todas las famosas, o bien, otros diseños igual de sensacionales como las faldas de colegiala que ayudarán a crear una imagen fresca en esta temporada de calor.

Una de las famosas en conquistar la tendencia de la falda tipo colegiala es Loreto Peralta, quien junto a sus amigas demostró que los diseños tableados no bastan para conseguir el estilo, pues también son indispensables los estampados a cuadros para darle un toque aún más juvenil a la imagen. ¿Le robarías su look?, además de presumir cómo estar a la moda durante los próximos meses, tiene el estilo ideal para mantener la comodidad con una imagen desenfadada sin perder el glamur.

Loreto Peralta impone moda con falda de cuadros y hoodie

A través de sus historias de Instagram, la protagonista de "No se aceptan devoluciones" compartió una foto con el look ideal para conquistar el verano al lucir todas las tendencias del momento, pero con una minifalda tableada y con estampado de cuadros para lograr ese efecto tipo colegiala. El truco para usar esta pieza está en elegir un tiro alto para marcar la figura y usar vuelo para darle un toque muy chic a la imagen.

Por otro lado, lo corto de la falda y su caída en "A" ayuda a crear un efecto de piernas kilométricas que pueden usar mujeres con todos los tipos de cuerpos, ya sea para resaltar una figura alta o para las mujeres bajitas que quieren lucir más altas sin recurrir a los tacones. De acuerdo con Loreto Peralta, un diseño como este es perfecto para mantener la comodidad en el look y es por ello que se olvidó de los tops o blusas sin mangas para en su lugar lucir una hoodie oversize con la cual crear un outfit más escolar.

Aunque en esta ocasión la famosa de 18 años no dio muestra de qué calzado usar para estar en tendencia, un look veraniego como este en el que se busca la comodidad, no pueden faltar los tenis blancos con calcetas a la vista o calentadores, pues le darán un toque muy chic y juvenil a la imagen. ¿Le robarías el estilo?, así de fácil te puedes convertir en la mejor vestida de la temporada, además de presumir las tendencias del momento.

El look de colegiala está completo con sudaderas y logos de universidades. (Foto: IG @loretoperalta)

No olvides que las faldas tipo colegiala están de moda y para usarlas de forma correcta este verano puedes apostar por las clásicas blancas y tableadas, además de colores sobrios como el negro o el gris para conseguir un efecto de uniforme. Por otro lado, quienes buscan un outfit juvenil pueden seguir la cátedra de Loreto Peralta y apostar por un estampado a cuadros.

La mejor parte de un look como este es que se puede usar en cualquier ocasión e incluso en momentos formales, en especial si se tiene cuidado para combinar la prenda de forma adecuada con una camisa de botones, una gabardina o blazer, además de cambiar los tenis por unos stilettos que eleven el look. ¿Y tú, cómo usarías las faldas tipo colegiala?

