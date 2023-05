JLo enseña a usar pantalones cargo y tenis para lucir sexy este verano

Si eres de las mujeres que busca comodidad y elegancia al mismo tiempo hemos de decirte que sí es posible, pues en la moda actual no está peleada con la comodidad y uno de los calzados favoritos de muchas mujeres son los tenis, antes pensábamos que solo se usaban para fines de semana o eventos relajados, pero cada vez más las celebridades nos muestran cómo usar este calzado y verte elegante. Un ejemplo claro de ello es la cantante Jennifer Lopez, quien en más de una ocasión ha dado cátedra de estilo con looks donde usa "sneakers" y se ve perfecta combinando comodidad y estilo.

JLo no sólo se ha convertido en un ícono de moda por lanzar su línea de ropa, sino porque ha sido bien asesorada por creativos de imagen de quienes ha aprendido las mejores técnicas para combinar sus looks, por ello no sorprende que a donde vaya irradie con su belleza, estilo, moda, porte y elegancia. Vamos a tomar de ejemplo tres looks de Jennifer Lopez con tenis con los que te puedes ver cómoda sin perder elegancia.

Son un calzado muy usado por la "Diva del Bronx". Foto: Instagram @jlo

Looks de Jennifer Lopez con tenis

Si eres de las mujeres que aman los tenis tienes que ver estos tres looks de JLo en los que nos enseña cómo podemos usar ese calzado para diferentes ocasiones, ya sea en modo deportivo, casual o simplemente para una cómoda tarde de fin de semana. La "Diva del bronx" nos enseña cómo lucir bien con tenis y nos da ideas que bien podemos adaptar a nuestro día a día.

Es un calzado que usa para sus ensayos. Foto: Instagram @jlo

Ella suele usar tenis durante sus pesados ensayos para estar cómoda pues durante horas baila e implementa complicadas coreografías que luego lleva a los escenarios.

Los tenis con blazer están de moda. Foto: Instagram @jlo

Los blazers con tenis están de moda y JLo sabe cómo hacer gala de un look casual, cómodo y con mucho estilo. Optó por un look total white con un top que le dio un toque de sensualidad a su estilo.

Para un día relajado puedes optar por este looks. Foto: Instagram @jlo

Y por qué no pasar un fin de semana de relax usando un pants over size a juego con uno llamativos tenis que incluyan en color base del look. En este caso es un juego de pantalón y sudadera azul rey combinados con unos tenis multicolor en tonos azules, verdes y naranjas.

Los pants con tenis nunca pasan de moda y ella lo sabe. Foto: Instagram @jlo

