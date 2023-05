Kate Middleton se suma a la tendencia de Barbie con look de traje sastre

La moda por lucir idéntica a Barbie no deja de causar furor y mientras las famosas nos dan sus mejores cátedras para llevar los looks total pink a otro nivel, las miembros de la realeza también aprovecharon para sumarse a la tendencia más femenina del momento con un estilo muy elegante que no sacrifica el glamur. Si en más de una ocasión hemos visto a la reina Letizia derrochando estilo con el rosa como protagonista, en esta ocasión merece la pena hablar de Kate Middleton, quien se lució como nunca.

En una de sus actividades en el museo Foundling de Londres, Kate Middleton demostró que la tendencia de Barbie es una de las más chic del momento y no sólo porque nos permite lucir femeninas y a la moda, sino también por lo icónica que resulta para marcar una imagen delicada, de liderazgo y además fresca, esto último con motivo del verano próximo a iniciar en donde las altas temperaturas no darán tregua. ¿Cómo lo logró?, con un elegante traje sastre rosa pastel con el que rompió el Internet.

Así impuso moda la futura reina consorte del Reino Unido. (Foto: AP)

¿Cómo crear un look de Barbie? la princesa de Gales da la muestra

Para su encuentro con padres para crear consciencia sobre el desarrollo infantil, la futura reina consorte del Reino Unido apostó por un traje sastre que causó sensación en las redes sociales por lo bonito, elegante y perfecto para sumarse al Barbiecore, ya que eligió un delicado tono rosa pastel con el que de nueva cuenta demostró su pasión para la moda. Fiel a su estilo, demostró que en su clóset no pueden faltar diseños de Alexander McQueen en los que un toque moderno nunca puede faltar.

Por si fuera poco, Kate Middleton también aprovechó para demostrar su compromiso con la moda reciclada, ya que esta no es la primera vez que apuesta por este look; sin embargo, la forma de estilizarlo para esta ocasión es la ideal para recuperar todas las tendencias del momento. Y es que además de la fiebre por Barbie, está más que claro que los toques tropicales, coloridos e incluso con accesorios que nos hagan pensar en el mar tampoco pueden faltar.

De acuerdo con la princesa de Gales, para combinar un traje sastre como este son indispensables los pantalones de tiro alto y de corte slim; mientras que para el saco, las hombreras y un corte entallado ayudan a elevar el outfit hasta conseguir esa imagen extremadamente elegante, pero que recupera lo femenino y delicado. Asimismo, lució una blusa del mismo color para crear un look monocromático y fresco, todo gracias a un escote en "V".

Los stilettos blancos le dan el toque final al look. (Foto: AP)

Kate Middleton también confirmó que el verano es el momento perfecto no sólo para sumarse a la tendencia de Barbie, sino también para presumir un toque que nos recuerde a la playa e incluso a otras tendencias del momento, como es el caso del próximo estreno de "La Sirenita". Es por ello que para darle un toque de color a su look lució un cinturón blanco con perlas que hicieron el match perfecto con sus aretes de perla en forma de gota.

Finalmente, la esposa del príncipe William de Gales demostró que la mejor forma de combinar un traje sastre es con stilettos blancos a juego con su look; mientras que al agregarlos al estilo de Barbie se recupera esa elegancia clásica de la muñeca. ¿Le robarías el look a la royal? No olvides que es ideal para estar en tendencia y además se puede usar en la oficina, en un bautizo o fiesta.