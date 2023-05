Hailey Bieber se suma a la tendencia del bikini rojo desde lujoso yate

¿Necesitas inspiración para lucir icónica en tus próximas vacaciones?, si la respuesta es sí no hay mejor opción que voltear a ver a las famosas, quienes siempre tienen los mejores looks y las tendencia que nadie se debe de perder; sin embargo, al tratarse del verano es imposible no pensar en la playa como el destino perfecto para derrochar estilo. Esto lo sabe mejor que nadie Hailey Bieber, quien acaba de demostrar que el color rojo es la apuesta perfecta para la temporada.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Hailey Bieber compartió todos los detalles de unas cortas vacaciones en el mar y con las que disfrutó de viajes en un lujoso yate, pero también se lució como nunca al demostrar que el color rojo dominará las tendencias del verano, ya sea al combinar una blusa con una minifalda denim o un traje de baño. En más de una ocasión, la modelo ha demostrado ser la diva de los bañadores, pero en su última oportunidad apostó por un bikini elegante.

¿Y tú, cómo usas el color de moda? (Foto: IG @haileybieber)

Un bikini rojo es ideal para resaltar el bronceado, palabra de la modelo

Aunque hay muchos detalles a considerar de los outfits playeros de la esposa de Justin Bieber, su bikini rojo fue el que causó sensación en las redes sociales, pues eligió un tono carmín que resulta muy brillante y que por lo tanto es ideal para presumir un bronceado, al hacerlo más intenso y de forma uniforme. Si bien esto es lo que todas buscan en el verano también se deben de cuidar otros aspectos como un diseño elegante y sin perder la chispa juvenil.

Para la ocasión, Hailey Bieber demostró que menos es más y que esta es la clave para conseguir una imagen chic y atemporal; para conseguirlo, se puede elegir un diseño clásico con corte triangular para mantener las formas más tradicionales y que por lo tanto no pueden faltar en la maleta durante la próxima temporada vacacional. El top destaca por un escote en "V", además de tirantes y cintas discretas para no afectar el bronceado.

Mientras que para la parte inferior del bikini, la modelo se sumó a la tendencia de los tiros bajos que permiten dejar a la vista un vientre plano y abdomen de acero. Por supuesto, las cintas laterales son magníficas para completar el look y conseguir un efecto de piernas kilométricas, incluso si no se lucen sandalias de tacón. ¿Le robarías el outfit?, no olvides que recupera todas las tendencias de la temporada.

Así impuso tendencia. (Foto: IG @haileybieber)

¿Cómo combinar un bikini rojo?

Los bañadores rojos no sólo son los favoritos del verano, sino también los de cualquier ocasión y por lo tanto existen muchas formas de utilizarlos para conseguir una imagen muy chic, ya sea posando en un lujoso yate al estilo de Hailey Bieber, mientras se practica surf o simplemente al descansar en el camastro para conseguir ese bronceado deseado y que resalta gracias a un tono tan brillante como este.

A pesar de que los bikinis se pueden lucir por sí solos y conseguir la imagen perfecta para la temporada, lo cierto es que siempre se pueden agregar todo tipo de prendas, accesorios y calzado de moda para lograr acaparar todas las miradas. ¿Te animas a renovar tu estilo?

Sandalias planas o de plataforma

Pantalones de crochet o encaje

Pareos

Kimonos

Joyas y cadenas para la cintura

Lentes de sol