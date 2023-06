El microbikini rojo con el que Kendall Jenner revolucionó las tendencias de verano

¡Se adelantó al verano!, Kendall Jenner sorprendió en redes al posar con el look playero más arriesgado del momento y con el que demostró que durante la próxima temporada vacacional no puede faltar un microbikini en la maleta; esta apuesta resulta muy icónica e ideal para contrarrestar con los trajes de baño de otras famosas en los que diseños de una sola pieza o con escotes cut out más discretos son los preferidos del momento.

En cambio, la miembro del clan Kardashian Jenner, acaba de demostrar que los tiros bajos tienen el pretexto perfecto para imponer moda y presumir un vientre plano y un abdomen de acero. Por supuesto, en su estilo revolucionario también apostó por los escotes asimétricos y un tono rojo brillante que ayuda a resaltar el bronceado. ¿Le darías una oportunidad a este estilo que renueva las tendencias del verano?

FOTOS: Kendall Jenner presume el microbikini ideal para las próximas vacaciones

La mañana de este lunes las redes sociales estallaron con una nueva sesión de fotos protagonizada por Kendall Jenner en la que, desde la cama, derrochó estilo con la apuesta ideal para usar un bañador de dos piezas y es que según demostró, el color rojo brillante es ideal para acaparar todas las miradas y lograr que lo moreno de la piel destaque como nunca gracias al contraste de tonalidades.

Por otro lado, la estrella de "The Kardashians" dejó en claro que en los próximos meses no hay que seguir los cortes en trajes de baño que ya conocemos y que nos ayudan a mantener una imagen atemporal, clásica y hasta elegante, como es el caso del famoso estilo triangular en ambas partes de los bikinis o el famoso diseño al revés. La ideal es experimentar con el estilo y las tendencias que acaparan toda la atención y según nos demostró Kendall Jenner en estas fotos, hay que apostar por los escotes asimétricos.

Mientras que para las mujeres más arriesgadas, pueden lucir un cut out en las copas del top con un estilo que resulta más revelador, ya que el único sostén es la varilla del sujetador para acompañar la abertura en la que la parte superior sí destaca por el detalle de la tela unida a los tirantes.

Una de las mejores formas de lucir este tipo de escotes es en el top con diseños de un sólo hombro con un tirante grueso o delgado; mientras que en el lado contrario llama la atención un efecto strapless que se une a lo anterior. Al apostar por una tendencia como esta en la que ya por sí sola se consigue un estilo muy juvenil, el resto de la pieza puede ir en un corte simple y sencillo como el rectangular que encontramos en los tops deportivo.

De acuerdo con Kendall Jenner, para revolucionar las tendencias del verano también hay que lucir la figura y para ello en la parte inferior del bikini se puede llevar un diseño micro para resaltar un vientre plano y un abdomen marcado; sin embargo, un detalle que tanto la modelo como el resto de sus hermanas nos han presumido con el paso de los años es que las cintas laterales de la prenda deben de ir extra altos y cerca de la cintura para resaltar la figura.

Con este truco de contrastes en el bottom del traje de baño también se puede conseguir un efecto de piernas kilométricas, ya sea para destacar los cuerpos que miden 1.79 metros como el de Kendall Jenner, o bien, para alargar la figura de las mujeres bajitas que miden menos de 1.60. ¿Le robarías el look con el que revolucionó las tendencias de verano?

FOTOS de Kendall Jenner en bikini: así ha impuesto moda playera

Esta no es la primera vez que la hermana de Kim Kardashian presume las tendencias de trajes de baño que ninguna mujer joven se puede perder y es que además de los microbikinis, ha demostrado que los colores y accesorios son indispensables para derrochar estilo ya sea en el camastro, la alberca o en el mar. Según nos ha demostrado en otras ocasiones, no pueden faltar: