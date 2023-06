"Cárcel para una bestia": Ana Martín exige justica para Scooby, el perrito cruelmente asesinado

La actriz Ana Martín se sumó a todas las personas que piden justicia para Benito o Scooby, un perrito que fue cruelmente asesinado cuando un hombre lo aventó a un cazo de aceite hirviendo en Tecámac, Estado de México. La artista, de 77 años, exigió a las autoridades cárcel para el agresor, al cual calificó como "una bestia", por matar a un animal. Como era de esperarse, tuvo muchas reacciones a su favor por parte de sus admiradores y usuarios de internet que están de acuerdo en que se le castigue.

Ana Martin pide justicia para Benito

Después de que la policía capturara al presunto responsable de la muerte del can, identificado como Sergio "N", Ana Martín tomó sus redes sociales para manifestarse y pedir que el sujeto sea condenado debido a la agresión contra el perro, que en plataformas digitales recibió el nombre de Benito. En su cuenta de Instagram, compartió un breve video en el que dio un contundente mensaje al respecto de este caso, uniéndose así a las personas que les causó indignación esta situación de violencia animal.

La actriz es una de las celebridades que le causó indignación el caso de Benito Foto: Especial

En su publicación, la protagonista de "El Pecado de Oyuki" colocó en la descripción "Urgente" y el hashtag #JusticiaParaBenito. Asimismo, en el Reel, la artista resaltó que no quiere que el presunto agresor de dinero y que salga de la cárcel, por el contrario desea que ingrese al reclusorio para cumplir una condena por el delito que cometió, que en el Estado de México se castiga hasta con 6 años de prisión.

"Justicia para el perro Benito, no queremos que salga, no queremos que dé dinero, que se vaya a la cárcel, cárcel para una bestia así, no puede andar en las calles, no puede pasar esto en el siglo XXI, ¿qué está pasando?, exigimos y vamos a estar detrás del caso del perro Benito, cárcel, cárcel, cárcel", indicó en el clip que compartió en su plataforma de Meta, en donde además de recibir más de 58 mil "likes", se llenó de comentarios que apoyaban su postura.

"Si eso le hizo a un perro. No quiero pensar que podría hacerle a un ser humano. Cárcel para el #JusticiaParaBenito", "Cadena perpetua!. Y cuando le quede poco que le hagan lo mismo, que lo avienten en un caldero rebosado de aceite hirviendo", "Es un peligro que este tipo salga a las calles" y "Justicia para Benito, que pague ese animal mal nacido que le hizo daño al perrito", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Ana Martin también se ha sumado a la defensa de los perritos IG @anamartin

El pasado fin de semana, se hizo viral la historia de Benito, un perro que fue arrojado a un cazo de aceite hirviendo en un local ubicado en Tecámac, Estado de México. En redes sociales se difundieron las imágenes del presunto agresor, el cual fue localizado días más tarde en la alcaldía Coyoacán. Ahora, el sujeto enfrenta cargos de maltrato animal y otros delitos. En tanto, se informó que el can tenía dueños y que recibía el nombre de Scooby, un "lomito" que tenía tan solo 6 meses y que había sido rescatado de las calles.

