David Faitelson ofrece dinero para que “se encarguen” del hombre que asesinó a un perrito en Tecámac

Durante las últimas horas el nombre de David Faitelson ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que fue una de las celebridades de la industria del entretenimiento que alzaron la voz para expresar su indignación ante el escalofriante caso de maltrato animal ocurrido en Tecámac, Estado de México en el que un hombre identificado como Sergio “N” fue captado en video cuando le provocó la muerte a un perrito lanzándolo a un cazo que contenía manteca hirviendo y lo que llamó la atención fue que el periodista de ESPN ofreció dinero para que le den “su merecido” al responsable dentro de prisión, lo cual, dividió opiniones en redes sociales.

Este indignante caso de maltrato animal se dio a conocer el pasado fin de semana y las autoridades del Estado de México confirmaron la detención de Sergio “N” la tarde del martes 30 de mayo, quien fue localizado en un domicilio de Coyoacán en el que se encontraba oculto y en primera instancia fue ingresado a la Agencia 50 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero horas más tarde se informó que sería enviado a las instalaciones de la Fiscalía del Estado de México y cuando se encaminó al vehículo en el que fue trasladado se enfrentó ante la prensa y personas enfurecidas que lo agredieron por su cobarde actuar y el video de este momento se hizo viral en redes sociales.

Tras todo el revuelo que se originó en redes sociales por las agresiones contra Sergio “N”, cientos de internautas aseguraron que la prisión no será castigo suficiente para el asesino de “Benito”, como se llamaba el can que perdió la vida de manera cruel y en ese tenor, David Faitelson hizo una propuesta que dividió opiniones pues aseguró que está dispuesto a poner dinero para que “se encarguen” de Sergio “N” en prisión y hasta pidió que le indicaran con quién dirigirse para ultimar detalles.

“Yo colaboro con el dinero que haya que poner para que se encarguen de él en la cárcel… indíquenme con quién me dirijo”, fue el texto que escribió David Faitelson en Twitter y si bien su postura fue celebrada por una gran cantidad de internautas, otro sector también criticó el actuar del periodista perteneciente a ESPN pues consideran que desde su posición no debe incitar a la violencia y mucho menos a la comisión de algún delito, no obstante, hasta el corte de esta redacción el polémico comentarista ya no ha realizado nuevas declaraciones.

"Benito" murió horas después a causa de las graves quemaduras que sufrió. Foto: Especial

Sergio “N” continua bajo el resguardo de las autoridades mexiquenses y hasta donde se sabe ya rindió sus primeras declaraciones, sin embargo, todavía se desconoce cuál será su destino y será tratado como inocente de haber cometido el delito de maltrato animal hasta que las autoridades pertinentes declaren lo contrario.