"Fue un chillido fortísimo": el perrito que murió en el cazo con aceite hirviendo agonizó por varias horas

El pasado 28 de mayo ocurrió un hecho atroz y completamente indignante en contra de un ser vivo, el cual dio a conocer la organización a favor de los animales "Peludos Desamparados". De acuerdo con la información difundida, un sujeto arrojó a un perrito identificado como "Benito" al interior de un cazo con aceite hirviendo, que se encontraba al exterior de una carnicería localizada en el municipio de Tecámac en el Estado de México.

Las crudas imágenes del maltrato animal ya circulan en redes sociales y muestran cómo el sujeto de camisa azul llega sale del establecimiento, toma al can y lo arroja al cazo, todo frente al dueño de la carnicería "Chuky" ubicada en la avenida Benito Juárez de la comunidad de San Pablo Tecalco. De acuerdo con lo referido por Óscar Ávila, el dueño de la carnicería, el agresor llegó entre las 10:00 y 11:00 horas en estado de ebriedad y probablemente bajo el influjo de otras sustancias para amenazarlo de muerte. "Llega un tipo alcoholizado, se mete a la carnicería, me amenaza, agarra uno de mis cuchillos, lo agarro con una mano, con la otra saca una pistola amenazándome de muerte diciéndome que me iba a matar" refirió Óscar en entrevista para Telediario

Óscar Ávila narró el terror que vivió el día del ataque contra el lomito. | FOTO: Telediario

La agonía del perrito "Benito" duró varias horas

De acuerdo con lo referido por Óscar, la cruel acción fue parte de la amenaza en contra de él, pues segundos antes de hacerlo dijo: "te voy a dejar este regalo" y fue en ese momento en el que arrojó al lomito al cazo: "Yo me di cuenta porque fue un chillido, un ladrido fortísimo" agregó el dueño de la carnicería y señaló que de inmediato cerraron la llave del gas y cuando la temperatura disminuyó lograron sacar con vida "Benito".

El can fue cruelmente agredido el pasado 28 de mayo. | FOTO: Twitter @MorenaMia25

Sin embargo, esto sólo alargó la agonía del can, pues Óscar refirió que como era domingo, no fue posible encontrar a un veterinario y "Benito" agonizó durante seis horas aproximadamente hasta que finalmente murió debido a las fuertes quemaduras ocasionadas por el agresor y extorsionador, quien luego de cometer el crimen huyó en un Pointer Volkswagen de color blanco con placas de circulación del Estado de México NLT-22-52. "Ojalá y se haga justicia contra el animal y protección hacia nosotros claro" añadió Óscar, quien fue testigo de lo ocurrido.

Por otro lado, el dueño de la carnicería refirió que el perrito llevaba aproximadamente cinco meses yendo al lugar en busca de comida y en ocasiones le daban algo, por lo que se mantenía afuera del local, sin contar que un día llegaría un sujeto y terminaría con su vida de una forma cruel y sin remordimiento. Poco después, personal de la Guardia Civil de Tecámac acudió al lugar y Óscar presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Circula información falsa sobre el asesinato de "Benito". | FOTO: Twitter @Plu2Desampara2

Autoridades de diversos niveles de gobierno han condenado el lamentable hecho y han pedido apoyo a los habitantes de dicha demarcación para facilitar la localización del sujeto que le quitó la vida a "Benito". Asimismo, el caso ha provocado bastante indignación en redes sociales, en donde se compartió una fotografía del presunto agresor, así como otros datos no obstante, la misma asociación protectora de animales que denunció el hecho hizo la siguiente aclaración: "Está corriendo mucha FALSA información, la denuncia se inició en Tecamac y las investigaciones asi como el peritaje y tooooodo el seguimiento lo hará la fiscalía del Estado de México y PeludosDesamparados por favor esperemos datos oficiales."

ADVERTENCIA: EL SIGUIENTE VIDEO ES MUY FUERTE