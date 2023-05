"Los sociópatas no respetan en absoluto": ¿Qué hay en la mente de alguien que arroja a un perrito en aceite hirviendo?

El pasado domingo 28 de mayo se presentó un hecho que causó una fuerte indignación en miles de personas, pues se trató de un caso de maltrato animal que dejó ver la crueldad que existe en algunas personas y la violencia que son capaces de ejercer en otro ser vivo. En este contexto, la organización a favor de los animales "Peludos Desamparados" dio a conocer el brutal asesinado de "Benito", el perrito que fue arrojado a un cazo con aceite hirviendo en una carnicería de Tecámac, en el Estado de México.

A dos días de lo ocurrido, finalmente se logró la detención de Sergio "N", el probable responsable de haberle causado graves heridas a causa de las quemaduras con el aceite y posteriormente, la muerte a "Benito", un can que llevaba aproximadamente cinco meses acudiendo al mismo lugar para que le dieran algo de comer. El agresor fue detenido en la alcaldía Coyoacán, de la Ciudad de México este martes por la tarde y posteriormente, rindió su declaración en el Ministerio Público de Ecatepec.

El indignante caso generó una serie de dudas, la mayoría en torno al porqué de los hechos, pues para la mayoría, resulta inconcebible que alguien pueda atreverse a tomar a un ser indefenso y arrojarlo hacia un cazo con aceite cuya temperatura puede alcanzar los 180°C y retirarse del lugar sin la mayor preocupación de ser detenido y sobre todo, no haber dudado en haber perpetrado un acto sumamente atroz.

En entrevista con El Heraldo Digital, el médico especialista en psiquiatría Alfredo Ángel Monjardín Pérez, quien actualmente se encuentra a cargo del servicio de Psiquiatría en la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, habló sobre algunos aspectos a considerar en el caso de Sergio "N" que posiblemente lo llevaron a agredir físicamente al perrito y verbalmente al Óscar Ávila, el dueño de la carnicería.

Sergio "N" fu aprehendido dos días después de lo ocurrido. | FOTO: FGJEM

De acuerdo con lo referido por el doctor Monjardín Pérez, su conducta se relaciona directamente con su historia de vida desde su origen: "Nosotros como seres humanos tenemos un registro automático de memoria, incluso está en el útero materno. La madre gestante tiene un embarazo no deseado, es agredida, es rechazada, es maltratada en fin todo ello, a través del cordón umbilical los neurotransmisores producidos por la madre llegan al sistema nervioso del producto en formación y esta situación continúa en el desarrollo del embarazo con agresiones y se comienza a captar este tipo de malestar y va creando esta inestabilidad" explicó.

Una vez que nace el bebé, el entorno en el que se desarrolle, además de lo que vivió dentro del útero, va a influir en su persona: "Y con estas características del sujeto agresor, pues está lógicamente el hecho de haber sido rechazado, de haber sido maltratado, humillado, traicionado o tratado injustamente durante su infancia, incluso pudo haber sido abandonado entonces no tiene un adecuado apego afectivo, de ese esquema familiar y luego si viene de una familia donde hay violencia, donde hay alcoholismo, drogadicción, pues es lo que el sujeto aprende" detalló el especialista.

De esta forma, el médico especialista en psiquiatría habló que estos aspectos van formando a este tipo de personas, quienes desarrollan un carácter para finalmente conformar una personalidad antisocial: "Se caracteriza por tener conductas de riesgo, de ser manipuladores, hostiles, irresponsables en sus tareas, no son gente que se dedique a superarse, son agresivos, el control de impulso en ellos está importantemente disminuido" asimismo, agregó a la lista de características la irritabilidad y su baja tolerancia a la frustración si además, se le suma el consumo de sustancias como drogas o alcohol.

"El antisocial no respeta reglas, no respeta autoridad son insensibles emocionalmente hablando. Los sociópatas no respetan en absoluto al ser humano."