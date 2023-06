Santa Fe Klan dejaría la marihuana para que no lo viera fumar su hijo Luka

El cantante Santa Fe Klan está comprometido con ser una buena figura paterna para su hijo Luka, producto de su relación con Maya Nazor, por esa razón reveló que ha pensado dejar de fumar marihuana, por lo menos cuando haya niños cerca. El rapero también se sinceró y contestó a todas las críticas que hay en su contra por supuestamente no procurar al pequeño de un año, ya que aseguró que él está al pendiente de su primogénito.

El intérprete de "Tú y tú" comenzó una gira por Estados Unidos, por lo que ofreció una entrevista a Telemundo, con el que además de hablar de sus proyectos profesionales, por fin trató como pocas veces temas sobre su vida privada, como por ejemplo cómo es su relación con su bebé, que a penas a inicios de este mes cumplió un año de vida; pero también se le cuestionó acerca de cómo se lleva con la madre de su hijo, después de todas las polémicas que han vivido tras su separación.

Santa Fe Klan asegura que está el pendiente de su hijo Foto: Especial

¿Santa Fe Klan dejará la marihuana por su hijo?

"La gente piensa que no lo veo, que no quiero estar con él. Tampoco me pongo a grabarlo para que la gente diga que sí lo veo. Es la única persona que se metió en mi cabeza y que por él hago las cosas como las estoy haciendo. Desde antes de tenerlo, lo tuve en mi mente, que quería a alguien, un niño para ver si me acompaña en este camino", manifestó el originario de Guanajuato, quien indicó que ha pensado en dejar de consumir marihuana tan frecuentemente.

"Nunca había sentido un motivo para dejar de hacerlo (fumar). No digo que lo voy a dejar de hacer, o que estoy en contra de los que lo hacen, pero yo mínimo voy a hacer algo para que los niños no me vean fumar", resaltó el cantante, de 23 años, que explicó que consume la planta desde que era un adolescente de 11 años, sin embargo, ahora quiere comenzar a darle un buen ejemplo a su hijo, que está al cuidado de su mamá.

El rapero dejaría de consumir marihuana con frecuencia por su hijo Foto: Especial

¿Cómo es la relación de Santa Fe Klan y Maya Nazor?

Después de que se dijera que Maya Nazor y Ángel Quezada, nombre real del cantante, rompieron en malos términos, es el cantante el que niega tener una mala relación con la influencer, de hecho, celebra que su hijo esté en manos de una persona que lo quiere. "Que chido que tiene una madre que lo cuida mucho. A lo mejor no coincidimos yo y ella, pero sabemos como tenerlo feliz al niño y eso es lo importante", destacó.

"Sabemos que somos unas personas inteligentes, y que hemos vivido muchas experiencias que no nos gustaría volver a repetir. Nos tumbamos el orgullo, o todo lo que pudo haber nacido coraje, orgullo o celos, problemas; mejor estamos bien y somos como hermanos, como una familia que cuidamos a Luka", dijo sobre cómo es la relación que actualmente mantiene con Maya, que también ha dejado ver que no hay conflicto alguno con el intérprete de "Te iré a buscar".

Maya Nazor y Santa Fe Klan dejaron el orgullo para criar a Luka IG @nazormaya

En tanto, sobre darle una nueva oportunidad al amor, Santa Fe Klan destacó que hasta el momento no hay una persona que lo haya querido sin ver "un signo de pesos" en él, para aprovecharse en su fama o el dinero. "Las mujeres que he conocido, desde que empecé a tener éxito, se me han acercado porque saben que hago música", destacó el artista que a su corta edad ya ha tenido varias rupturas.