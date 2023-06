¿Habrá reconciliación? Santa Fe Klan y Maya Nazor celebran juntos el primer cumpleaños de su hijo Luka

Maya Nazor compartió con sus 5.5 millones de seguidores en Instagram la emoción que vivió en el proceso de la primera fiesta de cumpleaños de Luka, el bebé que tuvo con el rapero Santa Fe Klan, con una bella decoración llena de globos y personajes animados, las celebridades tiraron la casa por la ventana.

Una de las cosas que más llamaron la atención es que la reunión se llevó a cabo de día, en un jardín al que le adecuaron algunas carpas para que los invitados no sufrieran por el sol o el clima extremo, también del bello pastel y de los regalos que iban dentro de las piñatas, pero no fue lo único, la influencer de redes sociales compartió que también estuvo presente su expareja Santa Fe Klan.

Además de que toda la decoración se apreciaba muy lujosa, Maya Nazor también lució espectacular, la rubia optó por un conjunto tipo jumper en tono rojo, además de unas sandalias estilo plataformas plateadas y con cientos de brillantes, que le daban el look distinto a su atuendo de mamá anfitriona.

Santa Fe Klan y Maya Nazor terminaron su relación en 2022 por mutuo acuerdo, aunque al dar a conocer la noticia las personas los señalaron con presunta infidelidad por parte del rapero y a ella le adjudicaban interés ya que se decía que pedía una pensión muy alta económicamente, aunque se supieron algunos detalles.

“Es difícil para mí hablar porque muchos y muchas de ustedes están siendo duros y están opinando cuando no saben la realidad de mi relación, no saben la realidad de nada. Yo no deje a Ángel, ni él me dejó a mí, fue una decisión que tomamos los dos y nada más nos separamos como pareja porque seguimos siendo familia, tenemos un hijo que yo amo con todo mi corazón y que él ama y que eso nunca va a cambiar”, fueron algunas palabras de Maya Nazor.