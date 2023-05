Cómo terminó el triángulo amoroso de Santa Fe Klan, Maya Nazor y Peso Pluma: "No se vayan con la finta"

Peso Pluma, Maya Nazor y Santa Fe Klan son tres de los nombres más famosos e importantes del momento. También son los más polémicos, quienes tienen el ojo público encima casi las 24 horas, luego de que se corriera el rumor de un supuesto triángulo amoroso.

Maya Nazor y Santa Fe Klan terminaron a finales del año 2022, y aunque tienen un hijo juntos, hasta el momento no se les ha vuelto a ver juntos como a una pareja, y mucho menos comparten comentarios en las redes sociales. Hasta dimes y diretes hubo en ese rompimiento.

Crédito: Instagram / @nazormaya

Donde sí se les pudo ver, fue antes de la pelea del Canelo en Jalisco; en un antro donde se encontró a Peso Pluma y se aventaron un pequeño perreo entre toda la gente presente a ritmo del tema "Bebé", pero uno de los presentes grabó el clip que le dio la vuelta a las redes sociales.

La vida de los tres siguió después de dicho evento, confirmando que todo fue solamente un encuentro casual. Maya Nazor acaba de celebrar el día de las madres con Luka. Es la primera vez que festeja este día, luego del nacimiento de su primogénito con Santa Fe Klan, quien también la felicitó.

Por su parte, el rapero Santa Fe Klan sigue presumiendo la relación que tiene con Karely Ruiz, que hasta el momento no se ha dicho que sea algo romántico ni mucho menos serio, con planes a futuro, pero sus fotografías en la cama o en la ducha le siguen dando la vuelta al internet.

Crédito: Instagram / @karelyruiz

Incluso sigue haciendo música y sacaron una canción juntos, con un video polémico que se publicó a través de OnlyFans, y al que los fanáticos de ambos pueden acceder a cambio de una módica cantidad de dinero; en este clip se les puede ver a fondo en la intimidad.

Peso Pluma, por su parte, ha sido el más contundente de los tres. Hasta el momento, es el único que ha lanzado un comunicado dando a conocer su postura alrededor de los rumores que se han dicho en su contra o a su favor durante las últimas semanas, todos alejados del ámbito musical.

A través de las redes sociales, el cantante de corridos bélicos publicó un mensaje para todo su público, a quienes pidió no creer todo lo que se ve en el internet, y agregó que está concentrado solamente en acabar de componer su primer disco, pues los fanáticos no pueden esperar más para su lanzamiento.

Crédito: Instagram / @pesopluma

"Yo me dedico a hacer música y lo seguiré haciendo. No se vayan con la finta. La prensa no sabe nada de mi vida, mucho menos de lo que me rodea. No crean todo lo que ven en internet. No me refieron a un tema en específico. Solamente he estado más enfocado en la elaboración del disco y no he dado declaraciones ni entrevistas porque no me gusta el chisme. Pd: loa amo a todos, pura doble P alv", aclaró el cantante.

