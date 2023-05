Peso Pluma: 5 fotos con las que Jailyne Ojeda conquistó al cantante de corridos bélicos

Mientras el nombre de Peso Pluma empieza a acaparar las listas de los chasts internacionales, las redes sociales y los sitios de internet, todo lo relacionado con su vida privada también comienza a dar de qué hablar, como por ejemplo, su presunta relación con la modelo de OnlyFans y empresaria, Jailyne Ojeda, quien desde hace algunos días es tendencia, ya que los fanáticos del cantante de corridos bélicos están interesados en conocer cómo es que la conquistó.

Hace algunas semanas, el intérprete de regional mexicano y la modelo que participó en el videoclip de "Ella Baila Sola" fueron captados muy cariñosos, por lo que comenzaron a correr los rumores de un supuesto romance. Aunque el artista nunca confirmó la relación con la influencer, Ojeda confesó que sí fue novia del llamado "Doble P", sin embargo, aparentemente todo terminó después de que el cantante hubiera sido visto con Maya Nazor, exnovia de Santa Fe Klan, bailando en un antro de Guadalajara, Jalisco.

Jailyne Ojeda es conocida por aparecer en uno de los videos del cantante, sin embargo, es muy famosa en redes sociales, pues además de tener una carrera como modelo de OnlyFans, actualmente cuenta con millones de seguidores, ya que en TikTok tiene más de 17 millones, mientras que en Instagram posee unos 14.4 millones de admiradores, quienes siempre están al pendiente de sus actualizaciones sobre sus próximos proyectos.

La modelo de la polémica plataforma comparte en su cuenta de la plataforma de Meta, algunas imágenes de sus sesiones de fotos, en las que luce prendas arriesgadas como piezas de lencería y bañadores coquetos, con los que muestra su curvilínea figura. Asimismo, también presume atuendos juveniles, que van desde los shorts combinados con tops, hasta vestidos ajustados y elegantes, con los que demuestra por qué fue elegida como embajadora de Fashion Nova, una marca de ropa de Estados Unidos.

Además de su trabajo como creadora de contenido, la joven también es empresaria, pues es dueña de Snatched by Jailyne, su marca de ropa, que se especializa en prendas deportivas, y de Hair Growth by Jailyne, una firma de productos para el cabello, que ha tenido mucho éxito, ya que hasta ha sido patrocinada por figuras como la cantante de regional mexicano Ana Bárbara. Es así como la joven modelo acumula su riqueza y deja ver sus lujos en sus plataformas oficiales.

Sobre su relación con Peso Pluma se sabe que viajó con él a Estados Unidos, pues fueron vistos en Disney, y aparentemente estaban saliendo, sin embargo, hace unos días, Hassan Emilio Kabande Laija fue captado con Maya Nazor, exnovia de Santa Fe Klan, con quien presuntamente se besó, así lo confirmó Jailyne, que dijo que la influencer, de 24 años, le hizo lo mismo que Karely Ruiz, con la diferencia de que ella si la consideraba una amiga de verdad.

“Maya me dijo que besó a Peso Pluma (...) en verdad era mi amiga y Karely no cuenta, ni siquiera te preocupaba (...) ella me dijo que estaba ebria, pero eso no es siquiera una excusa, aún cuando estás ebria sabes lo que haces”, inició Jailyne, en una transmisión en vivo en TikTok, en la que también agregó: "Tú dices que Karely es mala por lo que hizo y tú me estás haciendo lo mismo; tú eres igual que Karely”.

