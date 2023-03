Maya Nazor lanzaría más indirectas a Santa Fe Klan tras nueva relación

Maya Nazor vuelve a estar en medio de la polémica tras darse a conocer que su ex Santa Fe Klan habría comenzado una nueva relación a pocos meses de terminar con ella. De acuerdo a varios fanáticos, la influencer de 24 años estaría ocupando sus cuantas oficiales para lanzar algunas indirectas contra el papá de su hijo Luka, debido a que desde que concluyeron con su compromiso, ha compartido algunos mensajes que han desatado varias sospechas entre los usuarios de redes sociales.

La creadora de contenido es muy activa en sus plataformas digitales, sobre todo en la de Instagram, en la que además de presumir sus mejores looks atrevidos y mostrar su vida como mamá, también comparte algunos pensamientos de vida, como por ejemplo este lunes 20 de marzo, cuando publicó una imagen con un mensaje que hablaba acerca del amor y como este hace que las personas tomen malas decisiones, desatando varias especulaciones entre sus más de 4.7 millones de seguidores.

¿Maya Nazor manda otra indirecta a Santa Fe Klan?

Como todos los días, Nazor tomó su cuenta de la plataforma de Meta para compartir con sus admiradores desde su look hasta algunas colaboraciones que está haciendo con diferentes marcas, pero lo que llamó más la atención de los fanáticos, fue una imagen que retomó de otro usuario en la que se observa un letrero con un particular mensaje sobre el amor, por lo que muchos internautas afirman que se podría tratar de una postal que refleja lo que piensa de cómo fue su relación con Ángel Quezada, nombre real del rapero.

Maya Nazor habría lanzado otra indirecta a Santa Fe Klan, aseguran Foto: Captura de pantalla

"Se toman peores decisiones estando enamorado que estando borracho", se puede leer en aquella fotografía de un letrero ubicado en una cafetería. Como era de esperarse, la postal no pasó desapercibida entre sus millones de fanáticos, quienes sospechan que tal vez sería una indirecta para el intérprete de "Te irá a buscar", con el que tuvo una relación por más de un año y un hijo de nombre Luka, que tiene tan sólo 8 meses de nacido.

Y es que Maya Nazor y Santa Fe Klan fueron unas de las parejas más populares del medio artístico, pues a pesar de salir por pocos meses, se les vio muy juntos y enamorados. Sin embargo, con el nacimiento de su pequeño, comenzaron a alejarse, ya que mientras la influencer se quedaba en casa a cuidar al bebé, el cantante se iba de gira y continuaba con sus actividades en la música. Fue a finales del 2022 que la creadora de contenido confirmó que se habían separado, y aunque aseguró que estaban en buenos términos, se desataron las especulaciones.

Hace unos días, el artista originario de Guanajuato, fue visto con una joven identificada como Valentina Quirós, con la que supuestamente estaría en una relación, pues se fueron de viaje juntos a Punta Cana, República Dominicana. Hasta el momento, Ángel no ha hablado al respecto, ya que después de terminar con Maya se ha vuelto mucho más discreto con su vida personal, sin embargo, en redes sociales hay fotos y videos en los que se observa como le ha dado una nueva oportunidad al amor.

Los fans aseguran que Maya Nazor sigue mandado mensajes para Santa Fe Klan IG @nazormaya

