Maya Nazor es la más atrevida de TikTok al presumir moderno vestido con transparencias

Maya Nazor se ha convertido en un ejemplo de estilo, ya que constantemente muestra las tendencias de la temporada y prendas reveladoras con las que luce su silueta, tal y como lo hizo en su última publicación de TikTok, en la que se dejó ver con un moderno vestido con transparencias, pieza que la hizo colocarse como la más atrevida de la plataforma. Como era de esperarse, la exnovia de Santa Fe Klan conquistó a sus millones de admiradores, quienes dejaron miles de "likes" y comentarios halagadores.

La tarde de este miércoles, la influencer, de 24 años, compartió un video en su cuenta oficial en el que se unió a la tendencia de la canción "Tamagotchi", del artista urbano GUNTTER. La joven mostró sus mejores movimientos de baile para cautivar a sus admiradores, que fueron los que resaltaron en los comentarios que es una de las celebridades más hermosas y con mejor estilo de internet, pues se lució con este coqueto vestido que se ajustaba a su silueta.

La creadora de contenido escribió en la publicación: "Seguiré a los que adivinen mi estatura", lanzando un reto para sus fanáticos, quienes además de contestar, también dejaron halagadores comentarios como: "La más preciosa, una diosa", "La reina de tiktok", "Eres hermosa", "Me encantas" y "Te amo", por destacar algunos en los que de igual forma mostraron su apoyo. El clip ya superó los 64 mil "me gusta" y las 387 mil reproducciones, demostrando que es una de las más queridas en dicha plataforma.

Maya Nazor modela su silueta en vestido con transparencias

Asimismo, como en otras ocasiones, Nazor mostró su estilo atrevido y cautivador al modelar un vestido con transparencias, el cual dejó al descubierto un poco de su lencería. La pieza era de color gris, con un diseño de estampado, así como un corte por arriba de las rodillas y mangas largas, lo que lo hacía una prenda moderna y juvenil que resaltaba su silueta curvilínea, la cual recuperó después de convertirse en mamá de Luka, su hijo con Santa Fe Klan.

Con este outfit, la creadora de contenido mostró un poco de la lencería que traía abajo, pues se alcanzaba a observar su top en color rosa, por lo que lo hacía una prenda reveladora y sensual, un estilo que le gusta mucho a Maya, quien ha demostrado que a pesar de ser una mamá joven y de las críticas por la separación del rapero guanajuatense, no dejará de lucir este tipo de atuendos con los que enseña su figura.

Maya Nazor muestra su estilo arriesgado con vestidos de transparencias IG @nazormaya

Maya Nazor ya era conocida en redes sociales, sin embargo, su popularidad creció cuando comenzó a salir con Ángel Quezada, nombre del intérprete de "Te iré a buscar". Ahora suma más 7 millones de seguidores en su cuenta de TikTok y 4.6 millones en Instagram, consolidándose poco a poco como influencer de moda y estilo de vida, ya que también hace algunos videos de su etapa como mamá.

En las últimas semanas, Maya ha recibido muchos mensajes desagradables que reavivan el rumor de que supuestamente le había pedido 200 mil pesos de pensión a Santa Fe Klan. Aunque la influencer ya ha aclarado que ella no le ha exigido dinero al artista que es padre de su hijo, no le dejan de llegar comentarios en el que la tachan de ser "interesada". Sin embargo, Nazor no ha permitido que estos comentarios la afecten y ha seguido con su carrera.

SIGUE LEYENDO:

Maya Nazor conquista con ajustado jumpsuit que modela su silueta