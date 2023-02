Maya Nazor presume su silueta en bikini a 7 meses de convertirse en mamá

Maya Nazor ha dejado a sus admiradores impresionados al mostrar que ya recuperó su silueta en tan sólo 7 meses de convertirse en mamá de Luka, su hijo con el rapero Santa Fe Klan. La influencer compartió en su cuenta de Instagram un par de fotos en las que se dejó ver en un bikini, pieza con la que presumió sus curvas y esbelta silueta, ocasionando cientos de reacciones por parte de sus fanáticos, quienes quedaron atónitos y le dejaron algunos comentarios halagadores.

La creadora de contenido, de 24 años, poco a poco se ha ganado un lugar como un referente de moda, pues constantemente enseña looks juveniles, sobre todo para aquellas mujeres que son madres, y demuestra que siempre se puede lucir prendas arriesgadas con las que se muestre la silueta, tal y como lo ella lo hace con diferentes diseños. No obstante, son los trajes de baño con lo que comprueba que ya recuperó su figura después de haber estado embarazada de su bebé con Ángel Quezada, nombre real del intérprete de "Así soy".

Maya Nazor presume su silueta en bikini

Este miércoles, la celebridad de internet compartió en la plataforma de Meta, donde tiene 4.6 millones de seguidores, unas fotos que se tomó durante su último viaje a Cancún, Quintana Roo, en donde derrochó estilo al mostrar los bikinis más reveladores y modernos, perfectos para disfrutar de un día de playa o alberca. Esta vez, Maya presumió un bañador de dos piezas en color blanco con el que destacó sus silueta curvilínea y cautivó a sus admiradores que tuvieron una reacción positiva.

En las imágenes, Maya Nazor aparece de espaldas modelando el traje de baño que destaca por su panty corta que tiene unas cintas a los costados, así como por su top que además de poseer tirantes, también tiene una tira en la cintura, la cual la ayuda a definir esta área. Lamentablemente, no dejó ver los detalles de la parte de enfrente, sin embargo, esto no fue pretexto para que rompiera la red con su look que puede ser una pieza perfecta para lucirse durante la primavera-verano.

La modelo de redes sociales escribió "Fotitos para el insta (Un TB de cuando fui a Cancún)", para compartir las imágenes en las que ha recibido cientos de comentarios halagadores, entre los que destacan los de sus hermanas Farah y Ximena Nazor, quienes ahora también son sus colaboradoras en un nuevo proyecto en YouTube. "Cuerpazo hermoso, hermosaaaaaaa", "La mejor de todas", "Hot, hot, hot" y "La más bonita, te mando un súper abrazo bebé", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Asimismo, hay algunos de sus fanáticos que han preguntado cómo le ha hecho para recuperar su figura después de convertirse en mamá, por lo que la Maya ha prometido que comenzará a hacer algunos videos sobre sus rutinas de ejercicio y algunas recomendaciones para mantener la silueta curvilínea. Y es que hay que recordar que la joven ha comenzado a subir contenido en sus redes en los que muestra su convivencia con su hijo Luka, así como varios aspectos de su vida.

A pesar de que recibió el cariño del público, la creadora de contenido no se ha salvado de los comentarios desagradables, pues mientras muchos la critican por mostrar su cuerpo, otros hacen referencia a la supuesta pensión de 200 mil pesos que le pidió a Santa Fe Klan, algo que ya ha desmentido en diferentes oportunidades Maya Nazor, ya que los ataques también van dirigidos a su hijo, a quien ha dicho está dispuesta a defender.

