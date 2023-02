Maya Nazor aclara si Santa Fe Klan le dará una pensión: "Sí me voy a defender"

Maya Nazor quiere terminar con todos los rumores sobre la supuesta pensión alimenticia de miles de pesos que le "pidió" a Santa Klan para mantener a su hijo, así que por fin reveló si el cantante le dará algo. La influencer, de 24 años, indicó que en un principio no quería hablar del tema, sin embargo, las críticas ya están cayendo sobre su bebé, por lo que está dispuesta a protegerlo ante los ataques que está recibiendo en sus redes sociales en donde varios usuarios de internet han dejado comentarios negativos para la joven.

Este miércoles, la expareja del rapero guanajuatense hizo un live en su cuenta de Instagram en donde volvió a negar que le haya exigido 200 mil pesos de pensión a Ángel Quezada, nombre real del intérprete de "Así soy", un rumor que ha acaparado algunos titulares en sitios de espectáculos y provocado los ataques en su contra. Nazor indicó que no le gusta hablar de "chismes", pero ahora han involucrado a su pequeño Luka, su hijo con el artista.

Maya Nazor dijo que está dispuesta a defender a su hijo Luka IG @nazormaya

"No es justo que por cientos rumores se lleven a mi bebé entre las patas. Porque no se vale. Y al final los rumores en redes sociales no dejan de ser más que rumores", destacó la creadora de contenido, quien hace algunas semanas ya había hablado con la verdad sobre esta situación, la cual ha generado miles de reacciones, pues mientras muchos de sus fanáticos la apoyan, hay otras que le han dejado comentarios desagradables en las que la acusan de "interesada".

Maya Nazor niega haberle pedido una pensión a Santa Fe Klan

En el clip, que recuperaron algunos de sus fanáticos, Maya recalcó que no hay ninguna prueba o documento que sustente la versión de que ella le exigió 200 mil pesos al padre de su hijo, por lo que recalcó que esta información es falsa. Y es que a pesar de que ya ha pasado algunas semanas desde que la influencer habló por primera vez al respecto, no han parado los ataques, los cuales ya han llegado hasta su bebé que sólo tiene 7 meses de edad.

"Les quiero confirmar y aclarar que en ningún momento he pedido una pensión millonaria. Ni he pedido 200 mil pesos de pensión. Eso de que dicen que yo demandé por 200 mil pesos de pensión es completamente falso. No hay un documento, no hay un papel, no hay algo que realmente compruebe que yo pedí 200 mil pesos de pensión. Es completamente falso", recalcó Maya Nazor, en su en vivo por medio de la plataforma de Meta en donde cuenta con más de 4.6 millones de seguidores.

Maya Nazor niega exigir millonaria pensión a Santa Fe Klan IG @nazormaya

"Sí me voy a defender porque ya me quede por mucho tiempo callada. No se vale que difundan mentiras, difundan chismes. ¿Por qué no difunden la verdad?. Ayúdenme a difundir la verdad", declaró la influencer, de 24 años, que se dijo harta de las especulaciones que se han esparcido en su contra y que la han afectado desde que anunció su separación de Santa Fe Klan, en diciembre del 2022.

¿Santa Fe Klan le dará pensión a Maya Nazor?

Sobe si Ángel le dará alguna pensión alimenticia, Maya Nazor dijo "son temas que al final de cuentas sólo corresponden a mamá y a papá. Si en algún momento llegamos a tener algún acuerdo o platicar sobre equis cosa que tenga que ver con nuestro bebé eso va a ser entre nosotros, porque yo sé que tanto él (Santa Fe Klan) como yo, queremos lo mejor para nuestro bebecito, él ama a su bebecito como papá y yo lo amo como mamá y son temas personales".

