La hermana de Karol G enseña su hermosa figura y deslumbró a todos

No caben dudas de que Carolina Giraldo, conocida mundialmente como Karol G es una de las artistas más queridas y reconocidas de todo el planeta. La intérprete de Provenza, viene de una amplia familia de la que ella es la única directamente ligada a la música, ya que sus hermanas, a excepción de Katherin Giraldo, la acompañan desde sus labores.

Según fuentes, no existe relación entre Katherin Giraldo y Karol G, mucho menos con su padre Guillermo, debido a supuestas acciones de la emprendedora que su progenitor no aprobó. Además, es confeso fan de La Bichota y es algo que a la empresaria e influencer no le gusta para nada.

Katherine Giraldo, que es modelo y empresaria, dejó claro que no le tiempla el pulso para jugar al límite de las leyes de la red social de la camarita. A los casi 29 años, ha dejado claro que no le hace falta ser relacionada con su media hermana para subir la cantidad de seguidores de sus redes sociales.

Con movimientos sensuales, Katherin Giraldo impacto a sus seguidores

La carrera de Katherin Giraldo no ha pasado por la música, como si la de Karol G sino que se ha dedicado a ser muy reconocida como estilista, colorista profesional y también comenzó a incursionar en el modelaje, potenciando su faceta en las plataformas 2.0 donde es una de las favoritas.

Recientemente, Katherin Giraldo subió dos stories a su cuenta de IG, donde posee casi 150 mil seguidores que se quedaron sin aire al verla moverse sin ropa interior y prendas pequeñas que apenas taparon su delantera y subió las temperaturas inmediatamente.

