FOTO | No creerás cómo lucía en su niñez Ana Martin, la bella protagonista de “El Pecado de Oyuki”

Una de las actrices más icónicas del cine y la televisión en México es sin dudas Ana Martín, quien continúa trabajando muy duro, además de estar muy activa en las redes sociales, donde es una de las favoritas por compartir gran parte de su vida profesional y personal. En este último caso sorprendió a propios y extraños después de mostrar un pedacito de su infancia a través de una foto muy especial.

Ana Beatriz Martínez Solórzano, nombre real de la histrión, publicó en Facebook e Instagram las "5 caritas en mi niñez". En ésta, se puede ver a la hija del comediante Jesús Martínez "Palillo", muy pequeña y con diferentes gestos. Desde hace muchos años los padres han tenido por costumbre retratar a sus retoños de esa manera para mantener el recuerdo con cariño.

Ana Martín tiene una extensa carrera frente a las cámaras. Producciones como "Gabriel y Gabriela", "Alma rebelde", "La culpa" y en especial "El pecado de Oyuki" (1988) la catapultaron a la fama, lugar en el que se ha sabido conservar sin perder el estilo "rebelde" que siempre la caracterizó. Por esta razón es que se hizo de un enorme ejército de fans, quienes le aplauden sus intervenciones en la pantalla grande y chica, además de las publicaciones en Internet.

¿Cuál fue la reacción de los internautas?

Apenas soltó el juego de imágenes con su rostro, Ana Martín recibió todo de reacciones y miles de likes. "Amo todo su trabajo como actriz, pero sin duda mi preferida es "El pecado de Oyuki". Esa novela puedo verla en muchas ocasiones y me sigue encantando. Dios la bendice señora hermosa!", "Me gusta la última, pero en realidad todas son muy lindas y lo más impresionante es que es muy parecida a su actual perfil la misma mirada de dulzura", "Es una mujer muy bonita Ana Martín la admiro mucho que dios la bendiga", fueron algunos de los mensajes que le escribieron.

Cabe destacar que no faltó quien mencionara que, en caso de haber tenido un hijo, hubiera heredado toda la belleza de su madre. La actriz, como es su costumbre (le responde a sus fans) reiteró que si no tuvo ningún pequeño se debió a que eligió su carrera, aunque la idea siempre le rondó en la cabeza y de haber ocurrido, "no iba a ser con el amor de mi vida, sino con mi mejor amigo, porque un hijo es un proyecto de vida", explicó.

En la imagen se puede ver a Ana Martín como una niña tierna y dulces. Con un peinado donde destacaron sus bucles, lució un vestido de la época de color rosa que acompañó de una cadenita con un dije dorado. Desde entonces, la histrión ya tenía muy bien definidas las facciones con las que enamoraría más tarde a su público.

SIGUE LEYENDO:

MaryFer Centeno analiza a Karely Ruiz y descubre sus verdaderas intenciones con Santa Fe Klan