VIDEO | MaryFer Centeno analiza a Karely Ruiz y descubre sus verdaderas intenciones con Santa Fe Klan

Una de las parejas que se ha viralizado en recientes fechas es la que conforman Karely Ruiz y Santa Fe Klan, pues además de crear una canción ahora se la pasan juntos y dándose arrumacos, o eso es lo que pretenden demostrar. Todo comenzó con la temática de la melodía "Sabes", donde en el video oficial aparecen de formas tan comprometedoras que lo estrenaron en la plataforma OnlyFans.

Desde entonces han dejado ver muy juntos al grado de que el rapero la acompañó hasta Monterrey, Nuevo León, donde pudo convivir con su "suegro". Su relación, que en apariencia lastimó a la influencer Maya Nazor, porque sostuvo un tórrido romance con el artista, generó tanto impacto que llamo la atención de MaryFer Centeno, quien ya realizó el primer análisis de la "pareja del momento".

La famosa grafóloga descubrió un movimiento de Karely Ruiz que podría poner al descubierto sus verdaderas intenciones con Ángel Jair Quezada Jasso, nombre completo del cantante, y echar por la borda todo lo que han creado juntos desde las redes sociales para seguir "facturando".

Santa Fe Klan y Karely Ruiz grabaron "Sabes" (Foto: IG @karelyruiz)

¿Cuál fue el análisis de MaryFer Centeno?

MaryFer Centeno, quienes es toda una experta en el lenguaje corporal y se ha dedicado a analizar a muchas de las celebridades del mundo del espectáculo, ahora centró sus conocimientos en Karely Ruiz y Santa Fe Klan. En uno de los muchos videos que circulan en Internet mencionó que la modelo de OnlyFans marcó muy bien la línea entre el negocio y el placer.

En la grabación se les puede ver juntos, contentos y bebiendo una cerveza de botella. Sin embargo, desde la manera de sentarse de cada uno ya está dando información relevante, como que el guanajuatense está a gusto y relajado, mientras que ella le "cerró" la comunicación con él. No obstante, en un gesto de cariño él le coloca la mano izquierda en la rodilla, pero la regiomontana se la retira de manera abrupta. Al parecer la pose fue sólo para la foto.

"Ella lo ha dicho, solamente están para facturar. No dudo que haya una amistad, no dudo que se caigan muy bien, pero cuando él, muy interesado y con mucha pasión, a lo mejor le apretó la pierna. Aquí no se ve que esté apretando, de hecho se ve suelta la mano. Da un beso y se la quita sin el menor reparo, sin el menor pudor, por qué, porque de alguna forma lo que están haciendo es dar show... Definitivamente ella misma lo dice, ella sólo está para facturar, ni es amiga de nadie y no lo es. Esto es un negocio. Quizás ella hasta está un poco incómoda o sea a él lo veo muy contento, con muy buena disposición y ella parece incómoda y todo el tiempo está como justificando y nota como se ve más rígida", explicó MariFer Centeno.

