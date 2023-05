VIDEO: “El Vítor” confiesa en TikTok si es papá de Peso Pluma

Adrián Uribe se enfundó en su emblemático y querido personaje de “El Vítor” para ponerle un alto a los rumores en los que se asegura que podría ser el padre de Hassan Emilio Kabande Laija, quien es mejor conocido por su nombre artístico de Peso Pluma, y para ello realizó un video que se hizo viral en TikTok donde se generaron todo tipo de opiniones al respecto.

Como se mencionó antes, fue a través de TikTok donde Adrián Uribe difundió el video en cuestión, en el cual, negó de forma rotunda ser el progenitor del intérprete de éxitos como “AMG” y “Ella baila sola”, aunque reconoció que comparten muchas similitudes más allá de su corte de cabello, lo cual, lo hizo dudar de sus propias palabras.

“A ver, de una vez quiero aclarar ese rumor que se ha venido suscitando en redes sociales, ya ves que la gente ni es argüendera y chismosa ¿no? A ver señores, el Peso Pluma no es mi hijo, o sea digo, ya sé que se peina como yo, ya sé que es carismático como yo, talentoso, que canta chido, que tiene su voz bien sexy como yo, pero no es mi hijo, no manches ¿y si sí es mi hijo? Compa, qué le parece esa morra…” fueron las palabras de “El Vítor”, cuyo video se hizo viral en cuestión de minutos, prueba de ello es que en tan solo unas cuantas horas su clip logró acumular más de 2.2 millones de reproducciones y miles de likes.

En adición a las reproducciones y likes, el video de “El Vítor” también recibió una gran cantidad de comentarios donde sus fans le aseguraron que innegablemente es el papá de Peso Pluma, además, otros más reconocieron a Adrián Uribe por su sentido del humor y por haber transformado las burlas en algo cómico.

La fiebre de Peso Pluma

Desde hace un par de meses atrás, Peso Pluma comenzó a escalar posiciones en las listas de popularidad de la industria musical desbancando a celebridades de la talla de Bad Bunny, Rosalía, Karol G y hasta Shakira, por lo que su fama incrementó de manera considerable posicionándose como una de las celebridades más conocidas del momento, por lo que en su afán de parecerse a su ídolo, cientos de fans del cantante se han hecho su mismo corte de cabello, el cual, ha generado todo tipo de opiniones, no obstante, se ha convertido en el elemento que lo caracteriza y que le da identidad.

En adición a su peculiar corte de cabello, Peso Pluma también tiene distintos rasgos distintivos que lo hacen ser único en la industria musical pues posee un tono de voz sumamente peculiar que incluso le ha valido ser comparado con Valentín Elizalde, además también ha marcado toda una tendencia por su estilo de vestir, por lo que sin lugar a dudas el joven originario de Guadalajara es un referente en la cultura popular actual desde distintos flancos.