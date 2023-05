Peso Pluma es religioso, esta es la oración que hace con su equipo antes de salir al escenario

En una grabación que circula en redes sociales, se aprecia parte del protocolo que tiene Peso Pluma para antes de salir a cantar al escenario, una de las cosas que no pueden faltar es la oración que hace junto a sus músicos y otras personas que integran la gran producción que lleva a los palenques, auditorios o ferias.

Aunque se ha mostrado como un joven “rudo”, Hassan Emilio Kabande Laija ha dejado claro que tiene arraigadas las tradiciones que le dejó su familia, pues lleva a cabo la oración con mucho sentimiento y fe, según algunas opiniones de las personas que están al pendiente de cualquier paso del llamado “Doble P”

“Que Dios nos bendiga, que Dios siempre nos guie por el buen camino, le pido que nos de a todos los seres humanos que estamos aquí en este recinto, que estamos aquí en este cuarto, que nos brinde serenidad, que nos brinde paz y siempre nos guie por el buen camino, que la relación entre nosotros siempre sea intacta que siempre tus buenas vibras nos rodeen, te pido por favor que hoy salga todo bien como debe de ser, que todo lo dejamos en tus manos y te pido que a todos nos cuides de salud y de integración”, es lo que menciona Peso Pluma mientras une su mano con la de sus amigos.

Peso Pluma junto a sus músicos hace una oración. Captura de pantalla

Para finalizar la oración, todos gritan “Doble P” y se van a realizar sus actividades. Esto causó el impacto de algunas personas, quienes en el espacio de comentarios en el perfil de TikTok del usuario @julianrazo que fue de donde se compartieron las gráficas, varios señalan que les parece impresionante lo religioso que es la estrella.

Los comentarios de los usuarios:

Para los que dicen que no es buen ejemplo a los jóvenes. ¿¿Ahora que dicen ??, escribió @jaylinn20126 “Me sorprende este muchacho siempre tiene presente a Dios, algo que muchos famosos ni mencionan muchos éxitos peso pluma”, dijo@ avealvarez16 “Wooow esto si me sorprende DTB a pesó pluma y todo su equipo”, es la opinión de @sandralopez94628

Más opiniones a favor de Peso Pluma. Captura de pantalla

El ejemplo de Peso Pluma

Así como varias personas puntualizaron en que esta faceta de Peso Pluma no se conocía, tambien hay quien recordó que el intérprete ha sido vinculado con temas de drogas, presuntamente como consumidor de algunas sustancias nocivas para la salud, pero no es lo único, ya que su familia ha estado envuelta en chismes sobre narcotráfico, cosa que no se ha confirmado.

Hassan Emilio Kabande Laija es el ejemplo de miles de niños y adolescentes que se sienten identificados con la estrella grupera, con sus canciones e incluso optan por imitar su estili para vestir o su corte de cabello que cada vez es más popular y que en peluquerías ya lo ofertan.