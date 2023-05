Julio Preciado explota contra festival encabezado por Peso Pluma y Natanael Cano: “Se me hace una falta de respeto”

Hace apenas unos días, Natanael Cano y Peso Pluma fueron anunciados como los headliners del Festival Arre, evento que se llevará a cabo durante el mes de septiembre en la Ciudad de México, sin embargo, la noticia no fue del agrado de Julio Preciado, pues en una entrevista el cantante aseguró que le parece una auténtica falta de respeto que le hayan dado más importancia a este “par de muchachitos” que a figuras de la talla de Ramón Ayala y a Los Huracanes del Norte, por lo que las palabras del exvocalista de “El Recodo” dividieron opiniones en redes sociales.

Estas palabras de Julio Preciado fueron emitidas durante una entrevista que ofreció para “Sale el Sol” en la cual, promocionó la presentación que tuvo el pasado fin de Semana en la Arena Ciudad de México junto a “El Recodo” y “Los Recoditos”, no obstante, durante la charla aprovechó las cámaras y micrófonos para manifestar su descontento con el nuevo festival de música regional mexicana pues considera que Natanael Cano y Peso Pluma solo fueron posicionados como headliners por moda, lo cual, consideró una falta de respeto para otras personalidades del género que tienen una amplia trayectoria.

“A mí se me hace una falta de respeto ver a dónde colocan a un Ramón Ayala a un Alicia Villarreal, cómo crees que Ramón Ayala le va a abrir a estos muchachitos, la verdad, como crees que Huracanes del Norte les va a abrir, Alicia Villarreal o la misma Edith Márquez que llenan solos los palenques, cómo van a abrirle a un artista que nada más ahorita porque están de moda”, señaló Julio Preciado visiblemente molesto.

En otro momento de la entrevista, Julio Preciado criticó la decisión de sus compañeros que aceptaron presentarse en el Festival Arre pues considera que antes de firmar algún contrato debieron revisar las condiciones del evento y en qué lugar iban a ser posicionados en el cartel pues reiteró, le parece una falta de respeto.

“Hay mucha tradición y hay muchas otras cosas más de por medio ahí, creo que hay que tener sobre todo dignidad al momento de aceptar un compromiso y ver el lugar donde te están colocando en la cartelera, por lo menos a mí, si me hubieran invitado, hubiera visto en qué condiciones iba y no iba a aceptar: ‘señores muchas gracias, yo no comulgo con este movimiento, no soy de estos tiempos y no soy a poner mi nombre para que esto se haga rico’”, finalizó Julio Preciado.

Como era de esperarse, las palabras de Julio Preciado causaron un gran revuelo en redes sociales, donde se generaron todo tipo de opiniones al respecto, además, es importante señalar que está no es la primera vez que el cantante de 56 años se encuentra envuelto en una polémica por este mismo tema pues hace unos meses atrás tuvo un intercambio de declaraciones con Natanael Cano, quien aseguró que “todo el mundo se arrodillaría” ante los corridos tumbados y en respuesta el mazatleco le auguró solo poco tiempo de fama asegurando que dicho movimiento solo era una moda pasajera.