Carmen Villalobos: así ha sido su radical cambio desde que participó en “Sin senos no hay paraíso”

Una de las actrices más exitosas del momento es la colombiana Carmen Villalobos quien actualmente está explorando otra faceta de su carrera como presentadora en Top Chef VIP, un reality show culinario que ha tenido gran éxito en Estados Unidos.

Y aunque su etapa como conductora está teniendo mucho éxito, lo cierto es que fanáticos de Carmen Villalobos la extrañan mucho en las telenovelas y series, pues cabe mencionar que la colombiana ha participado en varias producciones muy exitosas, una de las que más cariño le tiene Carmen es la de “Sin senos no hay paraíso”, la cual se transmitió por allá del año 2008 cuando la actriz tan solo tenía 25 años de edad.

Es por eso que en esta nota recordaremos cómo es que lucía Carmen cuando protagonizó una de las telenovelas más importantes en su trayectoria y que le abrió paso a grandes proyectos.

Así el radical cambio de Carmen Villalobos

Tal y como lo mencionamos en los párrafos anteriores, Carmen Villalobos protagonizó la serie “Sin senos no hay paraíso” en el año 2008 en donde dio vida a Catalina Santana una joven de escasos recursos que se deja impresionar por el mundo de lujos y el dinero.

Así lucía Carmen en "Sin senos no hay paraíso" en 2008

Foto:

Si bien la actriz luce distinta debido al paso de los años, algunos aseguran que Villalobos es como los buenos vinos, pues con el paso del tiempo la colombiana cada vez luce más y más guapa.

Sin embargo, algunos seguidores de Carmen Villalobos que la han apoyado desde el inicio de su carrera, creen que aunque la actriz es muy guapa, si ha tenido algún tipo de ayuda extra como cirugías.

Y es que es evidente que Carmen Villalobos ha tenido cambios físicos, y aunque sabemos que es una mujer que se ejercita mucho y lo hace a diario, el rostro le luce un tanto distinto.

Foto:

Cabe mencionar que, Carmen Villalobos ha comentado en varias ocasiones que nunca se ha sometido a algún tipo de cirugía estética, sin embargo, algunos seguidores de la actriz aseguran que pudo haberse realizado la bichectomía para reducir los cachetes y resaltar más los pómulos, así como el uso de carillas en los dientes.

Y es que el cambio de Carmen Villalobos desde su participación en “Sin senos no hay paraíso” en el año 2008 luce muy distinta a como actualmente la vemos y no solo a los diversos cambios de look que ha experimentado debido a los diversos personajes que ha interpretado en varias telenovelas y series.

Foto:

Cabe mencionar que luego de interpretar a “Caralina Santana”, participó en otras series como “El Señor de los cielos” en donde interpretó a “Leonor Ballesteros” y ahí la vimos con cabello corto.

Tras su participación en la serie protagonizada por Rafael Amaya, Carmen regresó con su personaje de “Catalina Santana” a las precuelas de “Sin senos no hay paraíso”, ahora con el nombre de “Sin senos sí hay paraíso” y “El Final del Paraíso”.

Foto:

Luego de estas series, vino su participación como antagonista en el remake de “Café con aroma de mujer” en donde interpretó a “Lucía Sanclemente”, y otras series y telenovelas más.