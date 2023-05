Kim Kardashian deslumbra con un crop top azul cobalto en Nueva York

Kim Kardashian, la icónica figura de la moda, hizo alarde de su figura y su refinado gusto en la 74 gala benéfica anual Parsons, un evento realizado en el renombrado restaurante Cipriani Wall Street de Nueva York. La gala Parsons Benefit tiene lugar cada año y celebra la influencia de la moda, el diseño y las artes en la sociedad actual. El evento atrae a un selecto grupo de creadores de tendencias, líderes de la industria y ex alumnos de Parsons.

Constantemente se vuelve viral. Foto: @kimkardashian / Instagram.

Kim seleccionó un conjunto de Balmain para la ocasión. Esta elección no fue casual, ya que Olivier Rousteing, el director creativo de la firma, fue honrado en la 74ª edición de la gala Parsons. Este look en azul cobalto, exclusivamente diseñado para Kim, acentuó su silueta.

¿Cuántos años tiene Kim Kardashian?

Kim Kardashian, quien tiene 42 años, optó por un vibrante crop top azul cobalto y una falda pareo a juego. El evento, que homenajea a los innovadores de la industria de la moda, fue el escenario perfecto para que Kim deslumbrara con su elección de vestuario.

Posó a lado del director creativo de Balmain. Foto: @olivier_rousteing / Instagram.

El outfit se complementaba con una llamativa cadena plateada alrededor de su cintura y un par de elegantes tacones de tiras abiertas. La belleza de Kim se destacó aún más con un maquillaje glamuroso, compuesto por un lápiz labial mate nude, delineador marrón oscuro, bronceador y una sombra de ojos gris.

¿Kim Kardashian está soltera?

Recientemente reveló detalles de su vida privada a través de reality "Keeping Up with the Kardashians", esta vez se sinceró sobre los retos que enfrenta como madre soltera desde su separación con el rapero Kanye West en febrero de 2021. La empresaria indicó que en ocasiones la maternidad significa una "una locura completa" por la que llora hasta poder conciliar el sueño.

“Hay noches que lloro hasta dormirme. Como, santo cielo, este maldito tornado en mi casa, ¿qué acaba de pasar? (...) Todo el mundo dice que los días son largos y los años son cortos, eso no podría ser una declaración más cierta. Es el trabajo más gratificante del mundo entero, no hay nada que pueda prepararte. No importa cuánto tiempo esperes, no importa lo que estés esperando porque nunca estás preparado", detalló.