Kim Kardashian habla sobre los retos de ser madre soltera: “Hay noches que lloro hasta dormirme”

Kim Kardashian es una de las celebridades más polémicas en Hollywood y aunque no duda en mostrar detalles de su vida privada a través de reality "Keeping Up with the Kardashians", esta vez se sinceró sobre los retos que enfrenta como madre soltera desde su separación con el rapero Kanye West en febrero de 2021. La empresaria indicó que en ocasiones la maternidad significa una "una locura completa" por la que llora hasta poder conciliar el sueño.

La socialité comparte con Kanye West la custodia de sus cuatro hijos North, de 9 años; Chicago, de 5; Saint, de 7, y Psalm, de 4; además, como parte del acuerdo de divorcio que firmaron casi un año después de su separación el rapero también debe pagar 200 mil dólares mensuales por la manutención de los pequeños.

Kim Kardashian junto a sus cuatro hijos. Foto: IG @kimkardashian

En medio de la polémica por su separación, los escándalos de West y las críticas que recibe la también modelo junto a su familia por sus explosivas declaraciones y extravagante gusto por la moda, Kim Kardashian abrió su corazón en entrevista para el podcast “On Purpose with Jay Shetty” y habló sobre los desafíos que implica la maternidad, aquellos que no muestran en televisión y redes sociales.

“Hay noches que lloro hasta dormirme. Como, santo cielo, este maldito tornado en mi casa, ¿qué acaba de pasar? (...) Todo el mundo dice que los días son largos y los años son cortos, eso no podría ser una declaración más cierta. Es el trabajo más gratificante del mundo entero, no hay nada que pueda prepararte. No importa cuánto tiempo esperes, no importa lo que estés esperando porque nunca estás preparado", detalló.

Separación de Kim Kardashian

Kim Kardashian y Ye, como se hace llamar el cantante, desataron rumores de una crisis matrimonial meses antes de que la empresaria solicitara el divorcio en febrero de 2021 y anunciara formalmente su separación luego de casi seis años juntos.

El comportamiento del rapero y las constantes polémicas relacionadas, entre otras cosas, con los comentarios contra la madre de sus hijos desgastaron aún más la buena relación con la que dijeron haber terminado su matrimonio y llevaron a Kim Kardashian a intentar acelerar el proceso de divorcio.

En diciembre de 2022, la modelo mencionó durante su participación en el podcast “IRL” lo complicado que era compartir la custodia de sus hijos con Kanye West: “Es muy dura, es realmente jod*** (…) Un día mis hijos me agradecerán por sentarme aquí y no criticar a su padre cuando pude, responderé en privado a todo lo que quieran saber, ya no me corresponde meterme”.