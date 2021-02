Kim Kardashian y Kanye West: Aunque se anunció el DIVORCIO, así inició la historia de AMOR

Lo intentaron, pero no pudo funcionar... Este viernes 19 de febrero se confirmó que Kim Kardashian ha solicitado el divorcio de Kanye West, tras menos de 7 años de matrimonio. La historia de amor de la pareja más mediática del siglo XXI ha comenzado su último capítulo y quizá falten varios meses para poner el punto final, así que para echarle más limón a la herida recordemos cómo fue que inició este amorío.

Cientos de alfombras rojas juntos, cuatro hijos en común, videos musicales, canciones, ropa y muchas cosas más dejará atrás Kimye, ¿será que nosotros podremos olvidarlo? Sólo el tiempo lo dirá.

oLa última gala del MET a la que asistieron Kim Kardashian y Kanye West. FOTO: AP

Así inició el amor entre Kim Kardashian y Kanye West

Antes de enamorarse, la historia de Kim y Kanye inició como una buena amistad. Ella era una socialité que saltó a la fama por la difusión de un video íntimo en el que tiene sexo con su entonces pareja Ray J, posteriormente esto catapultó a la fama al clan Kardashian-Jenner. Kanye, por su parte, era un prometedor cantante y productor que había logrado tener grandes hits a nivel mundial y en Estados Unidos.

Ambos se conocieron pues frecuentaban el mismo círculo social, en varias ocasiones cantante y socialité se hallaron en algunos after parties en Los Angeles, donde Kanye y las hermanas Kardashian tuvieron una relación cordial que llegó a los medios hasta el 2007.

En agosto de 2011, Kim Kardashian se casó por segunda vez con Kris Humphries; el evento resultó en una de las bodas más mediáticas del espectáculo pues TODO lo que ocurrió en la ceremonia fue transmitido por televisión como parte de un episodio más de Keeping up with the Kardashians.

Este matrimonio no duró mucho, la noticia de que la pareja se iba a divorciar llegó tras 72 días de matrimonio.

Tan sólo unos meses después de la mediática separación, a principios de 2012, comenzaron los rumores del amor entre Kim y Kanye, la pareja intentó por todos los medios mantener su ´"relación" privada. Sin embargo, en marzo de ese año, Kim viajó hasta París para ver el debut de West en las pasarelas europeas. La confirmación indirecta avivó más el rumor.

Otra de las citas de la pareja que confirmaría que eran más que amigos, incluyó una salida al cine para ver "The Hunger Games" en Nueva York y, para entonces, el noviazgo era obvio aunque Kim quería "llevar las cosas con calma".

Meses después de la pasarela, en agosto de 2012, las cosas avanzaron. Kim seguía su proceso de divorcio de Kris Humphries y la relación con Kanye iba viento en popa, Incluso ella había expresado su deseo de casarse con Kanye y ser madre, lo que más que un sueño parecía que ya era un plan de la celebrité.

A finales de 2012, la pareja confirmó que Kim estaba embarazada. "Detengan la música y hagan ruido para la mamá de mi bebé", fue el mensaje que Kanye publicó en su cuenta de Twitter cuando llevaban casi ocho meses de noviazgo. La cigüeña sorprendió a la socialité la mañana del 15 de junio, pues le trajo a su pequeña North con cinco semanas de adelanto, pero en perfecto estado de salud.

Luego del noviazgo y tras tener una hija juntos, el gran estadio AT&T Park de San Francisco fue el escenario en el que Kanye West le pidió matrimonio a Kim en el día de su cumpleaños, ante las miradas de familiares y amigos más cercanos a la pareja, Kanye pidió la mano de la popular socialité a su madre, Kris Jenner y, una vez obtenido el permiso, se arrodilló ante la de mamá de su hija y le pidió que se casara con él, con un anillo de 15 kilates diseñado por el mismísimo Lorraine Schwartz.

En la pantalla del estadio aparecía la leyenda "Por favor, cásate conmigo".

Lo siguiente fueron los preparativos para la gran boda, la cual se celebró el sábado 24 de mayo en Florencia, Italia. El motivo de la elección: allí fue concebida su hija North.

Tristemente, a pocos meses de cumplir siete años de matrimonio este mes de febrero del 2021, aunque es el mes del amor, quedará marcado como el inicio del fin entre Kim Kardashian y Kanye West ¿se retractarán? ¿ya tienen nuevas parejas?

