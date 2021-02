¿Kim Kardashian y Kanye West se repartirán su fortuna? A esto asciende la millonaria suma que amasó la pareja

Luego de semanas de especulación, la socialité Kim Kardashin, de 40 años, por fin anunció su separación del rapero Kayne West, de 43, luego de casi siete años de relación, y aunque ambos son unos adictos al drama y el escándalo, parecería que su separación y repartición de su bienes se dará de una manera amistosa.

Se cree que la pareja de empresarios, que comparten cuatro hijos, tiene un fortuna conjunta de cerca de 2 mil 100 dólares repartida en inmuebles, colección de autos lujosos y ganado que albergan en sus ranchos en Wyoming, Estados Unidos.

¿Cómo se concentra la fortuna de estas celebridades? Y ¿Cómo piensan repartirlas luego de casi un año de rumores de una ríspida relación? Pues bueno, aquí te lo explicamos.

Kanye West: mil 260 mdd

El rapero y excandidato presidencial en 2020 es quien más dinero posee de la pareja; esto gracias a la marca de ropa y tenis (que llegan a costar más de 200 dólares). Su marca está vinculada a Adidas. Sin embargo, se cree que no tiene mucha liquidez.

Kim Kardashian West: 750 mdd

La socialité e influencer no tiene tanto capital como su aún esposo, pero sí mayor liquidez y mayor diversificación: cuenta con KKW Beauty, valuada en una total 500 millones de dólares y cerca de 250 millones más en efectivo e inversiones, gracias a sus ganancias del show Keeping Up With the Kardashians,su aplicación móvil y varios trabajos de modelaje y patrocinio.

¿Qué pasa con el resto?

Kim y Kanye tienen inversiones, casas y ganado, empezando por su mansión en Calabasas, Los Ángeles, la cual es una de las zonas más exclusivas de California, además poseen un condominio en Miami y dos ranchos en Wyoming.

Pero eso no es todo, tienen una colección de arte valuada en cinco millones de dólares; autos por más de cuatro millones de dólares; 3,2 millones en jotas y 300 mil dólares en ganado.

Aunque todo esto parece ser mucho por disputar, varios medios estadounidenses aseguran que no habrá mucho drama en este proceso, ya que se especula que hubo un acuerdo prenupcial para evitar una larga pelea en los tribunales.

La ruptura de Kanye y Kim se rumoraba desde hace un año, cuando empezaron a ir a terapia de pareja, pero todo empeoró hace unas semanas luego del escándalo, aun sin confirmar, de que Kanye West tenía un amorío con el famosos maquillista Jeffree Star, tras este chisme, Kim Kardashian y sus hijos permanecieron en Calabasas, mientras que West se mudó a Wyoming.

msb