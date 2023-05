La hermana de Karol G mostró el traje de baño ideal para el calor

No caben dudas de que Carolina Giraldo, popularmente conocida como Karol G es una de las artistas más queridas y reconocidas de todo el mundo. La intérprete de Provenza, la cual ganó la categoría a Mejor Canción Pop, se llevó nada menos que 8 galardones en total dentro de American Music Awards 2023 arrasando como ella nada más sabe.

De todo su clan de hermanas, la ex de Anuel AA, es la única que se dedica a la industria musical. Su hermana Jessica es abogada, y trabaja con Karol G en la parte legal. Verónica, su otra hermana, ha sido mamá recientemente de Sophie y también es muy cercana a la cantante. La tercera de ellas es con la que comparte solo a su papá, Katherin Giraldo, que se dedica a la industria gastronómica en Colombia.

Según fuentes, no existe relación entre Katherin Giraldo y Karol G, mucho menos con su padre Guillermo, debido a supuestas acciones de la emprendedora que su progenitor no aprobó. Además, es confeso fan de La Bichota y es algo que a la empresaria e influencer no le gusta para nada.

Las increíbles fotos de Katherin Giraldo

El paso domingo, Katherin compartió una increíble sesión de fotos donde el atuendo elegido fue un original bañador de una sola pieza color crema que lució mientras posa en un enorme y lujoso yate. Este traje de baño cuenta además con una capa de flecos que le da el toque diferente. “Hoy Es Un Buen Día Para Admirar Las Cosas Bellas De La Vida”, posteó.

Dicha publicación en su cuenta personal de Instagram, le han dado a Katherin Giraldo más de 5 mil likes y supera los 100 comentarios, que destacan su figura, su talento para aparecer en las plataformas, ya que también es parte de las de contenidos prohibido y de cómo ha salido adelante sin tener que depender de su hermana.

