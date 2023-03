La hermana de Karol G revela detalles de una posible cuenta de OnlyFans

Karol G se ha consagrado como una estrella mundial batiendo varios record con sus canciones en español. Esta gran popularidad ha hecho que algunos familiares suyos, como su hermana Katherin Giraldo, también estén en los medios. De hecho, en horas recientes la joven ha sido noticia por una serie de confesiones que hizo a través de las redes sociales.

A la hermana de “La Bichota” se la ha asociado con OnlyFans, esa importante plataforma de contenido sexual donde muchas estrellas ganan un importante dinero. Por esta polémica que se fue armando en los médios, Katherin Giraldo abrió la “caja de preguntas” en su cuenta de Instagram y despejó varias dudas entre sus seguidores.

¿La hermana de Karol G está en OnlyFans?

En Instagram la hermana de Karol G comenzó responder preguntas que muchos de sus seguidores (y porque no de “La Bichota” también) tienen dudas. Muchos empezaron por su vida sentimental ya que en 2021 anunció su compromiso ““Mija, llegó tarde al chisme. No, esa relación terminó hace mucho ¡Nada que ver!”, agregó.

Sobre OlnyFans, Katherin Giraldo fue contundente “es un tema que respeto mucho, pero hasta ahora no está en mis planes y no quiero hacerlo. Aunque la vida da muchas vueltas y uno nunca puede decir ‘nunca’, pero hasta ahora no ha sido necesario. Me gusta mucho más destacarme por otras cosas que requieren mucho más trabajo“, aseveró.

En definitiva, la hermana de Karol G ha dejado muy en claro que no quiere saber nada con la plataforma sexual. Ella prefiere ganarse el pan con algo más que subir fotos y videos desnuda. Bueno, desde este medio estaremos muy atentos a los pasos de esta belleza colombiana a ver que le depara el destino.

