VIDEO: Paola Dalay, novia de José Eduardo Derbez, prepara sorpresa para Victoria Ruffo este 10 de mayo ¿de qué se trata?

Desde que se hizo pública la relación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay han surgido diversos rumores que apuntan a que la joven modelo e influencer no sostiene una buena relación con Victoria Ruffo, madre de su pareja, con quien incluso fue fotografiada a finales del año pasado. La pic fue compartida por la joven que recientemente celebró su cumpleaños número 21 y en ella se puede ver a los novios a lado de Santa Claus y la reconocida actriz, algo que disminuyó las especulaciones de una enemistad.

Sin embargo, a las pocas horas, Victoria Ruffo posteó la misma fotografía, sólo que cortando a su propio hijo y a su nuera, quien no dio declaraciones al respecto tras lo realizado por "La Reina de las Telenovelas". Aún así, los seguidores de las celebridades no perdieron de vista esto y no dudaron en establecer que era evidente que a la actriz de "Corona de Lágrimas" no le agradaba la pareja de su hijo.

Por lo que, muchos internautas se sorprendieron al ver que Paola Dalay le dedicó uno de sus últimos TikToks a Victoria Ruffo, en el cual plantea dos posibilidades de regalos que le puede dar con motivo del "Día de las Madres", celebración que año con año inunda a las calles de aroma a rosas.

El pasado fin de año, la joven pareja se dejó ver en compañía de Victoria Ruffo en una postal que compartió la modelo | IG: @paodalay_2203

Así que, haciendo uso de una de las melodías en tendencia de la plataforma china, la novia de José Eduardo Derbez no resistió el hecho de causar polémica, pues mientras ella baila se aprecia en el audiovisual la frase: "Suegra, ya viene el Día de las Madres, ¿va a querer rosas o un nieto?".

Ante esto, muchos seguidores de la guapa creadora de contenidos comenzaron a cuestionarla en TikTok acerca de la relación que lleva con Victoria Ruffo, asegurando que si la conoce bien, ella debe de saber la respuesta a la pregunta planteada en su clip. Aunque también hubo quienes aprovecharon para rápidamente comenzar a plantear que ya era tiempo que ella y José Eduardo Derbez comenzaran a formar su propia familia.

De igual manera, algunos seguidores de Paola Dalay señalaron que ella aún estaba muy joven para tener hijos, ya que su carrera apenas iba despegando, mientras que su pareja ya lleva varios años en el medio, algo que no sería justo para el desarrollo profesional de la influencer.

Y aunque, en general, la novia de José Eduardo Derbez no contestó ni reaccionó a muchos de los comentarios que sus fans depositaron en TikTok e Instagram, plataformas en las que compartió el video, conviene señalar que no pudo evitar responderle a una seguidora que le escribió: "Jajajajaja, muy arriesgado el regalo Pao, ¡mejor las rosas!".

Una de las reacciones más esperadas ante esta picante pregunta es la de Victoria Ruffo, quien hasta el momento no ha comentado ni interactuado de alguna forma con el TikTok de Paola Dalay.

