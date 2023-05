Emma Watson revela que se alejó de la actuación porque ya no la hacía feliz: "Me sentí un poco enjaulada"

Emma Watson es una de las actrices más destacadas de Hollywood gracias a su indudable talento que mostró con su papel como Hermione Granger en la saga “Harry Potter”; sin embargo, desde hace varios años se mantiene alejada de los reflectores y recientemente reveló que el motivo está en que su carrera ya no la hacía feliz y llegó a sentirse “enjaulada”.

La actriz, de 33 años, comenzó su carrera en la pantalla grande desde temprana edad con la cinta “Harry Potter y la piedra filosofal”, desde entonces no se detuvo y protagonizó las siguientes ocho entregas hasta 2011. Aunque continuó con proyectos como “Las ventajas de ser invisible”, “Ladrones de la fama”, “La Bella y la Bestia” y “Mujercitas”, ésta última estrenada en 2019 fue su aparición final en el cine.

En entrevista para Financial Times, Emma Watson reveló que el motivo principal por el que decidió alejarse de la actuación es que ya no se sentía feliz: “Creo que me sentí un poco enjaulada. Lo encontré realmente difícil que tenía que salir y vender algo sobre lo que realmente no tenía mucho control (…) Fue muy difícil tener que ser la cara y el vocero de cosas en las que no llegué a involucrarme en el proceso”.

“Me hicieron responsable de una manera que comencé a encontrar realmente frustrante porque no tenía voz, no tenía nada que decir. Y comencé a darme cuenta de que sólo quería pararme frente a cosas en las que si alguien me iba a criticar, podría decir, de una manera que no me hiciera odiarme a mí mismo: ‘Sí, lo arruiné. Fue mi decisión, debería haberlo hecho mejor’”, añadió.

¿Qué ha sido de Emma Watson?

Emma Watson no se ha alejado del todo de la industria, aunque puso una pausa a su carrera como actriz y encontró su pasión detrás de cámaras como directora. En agosto de 2022 escribió y dirigió la campaña de Prada y se ha señalado que entre sus siguientes proyectos está un video musical para un cantante, aunque no se han revelado más detalles.

Continuó sus estudios en la Universidad de Brown en Rhode Island y en 2014 obtuvo su título en Literatura inglesa. Además, es una de las voces feministas más importantes de Hollywood y defensora de los derechos de las mujeres, algo que también la ha llevado a trabajar con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) par promover la igualdad de género.

