Bonnie Wright, estrella de "Harry Potter", anuncia su embarazo con tierna foto

Han pasado 12 años de la última entrega de “Harry Potter”, cinta que impactó en la vida profesional y personal de los actores que participaron y que también dejaron huella en los fans. Como Bonnie Wright, quien recientemente anunció a través de sus redes sociales que se convertirá en madre por primera vez y compartió algunas postales en las que muestra su pancita de embarazo.

La actriz, que dio vida a Ginny Weasley en la saga sorprendió a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram al anunciar su embarazo en una fotografía en la que posa con un vestido café acompañada de su esposo, Andrew Lococo, y rodeados de naturaleza. Hasta el momento no ha dado más detalles sobre su embarazo y el sexo del bebé.

Bonnie Wright, actriz de "Harry Potter", espera su primer bebé. Foto: IG @thisisbwright

¡Vamos a tener un bebé! Muy emocionada de compartir esta hermosa tierra con ellos. Qué viaje salvaje y humilde es el embarazo, transformándose para hacer espacio para una nueva vida. Andrew y yo no podemos esperar a conocer a nuestro bebé más adelante este año y convertirnos en padres. Se siente como si vinieran a decir hola en el pequeño orbe de arco iris a través de mi vientre”, escribió.

¿Qué ha sido de Bonnie Wright?

La actriz, de 32 años, se mantiene en la memoria del público por su papel como la menor de los Weasley y por ser el gran amor de Harry Potter en la saga. Aunque mantiene con total hermetismo los detalles de su vida privada, es posible ver a través de sus redes sociales en los proyectos que se ha enfocado desde que concluyó el exitoso proyecto.

Una vez que terminó la filmación de “Harry Potter” la actriz tenía 19 años y aunque deseaba continuar su carrera decidió enfocarse en su preparación, por ello, terminó sus estudios en la University of Arts London.

Participó en otros proyectos de cine como “The Sea”, “The Philosophers”, “Geography of the Hapless Heart” y “How to Rob a Train”, la última cinta fue “A Christmas Carol” en 2018 y luego de ello se alejó de los reflectores como actriz, pero creó su propia productora llamada “BonBon Lumiere” que ha dirigido largometrajes como “Separados venimos, separados vamos”.

Sobre su vida privada, en 2011 mantuvo un romance con el actor Jamie Campbell Bower que también participó en “Harry Potter” y en la serie “Stranger Things”. Aunque se sabe que estuvieron comprometidos, la relación no prosperó y terminaron un año después. En 2022 Wright se casó con Andrew Lococo con una íntima e inesperada ceremonia en California.

Bonnie Wright junto a su esposo Andrew Lococo. Foto: IG @thisisbwright

