Estas son las estrellas que verás hoy en Pro Bowl 2024

Now presenting...this year's Pro Bowl rosters uD83DuDE2E?uD83DuDCA8



uD83DuDCFA: #ProBowlGames start 7pm ET on ESPN

uD83DuDCF1: Stream on @NFLPlus

uD83CuDF9F?: https://t.co/iF7vkuRvQ8 pic.twitter.com/s6hqnJKiv6