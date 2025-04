Hugo Sánchez RECHAZA dirigir a este grande de la Liga MX: "yo no me apunto" | VIDEO

La consigna de Hugo Sánchez es clara, al preguntársele si quisiera dirigir a este equipo de la Liga MX y que, además, es considerado uno de los más grandes del futbol mexicano: "No, gracias". De sobra conocemos al histórico del Real Madrid y de los Pumas de la Universidad, equipo que no la ha estado pasando bien los últimos años en la liga mexicana al no ganar un título desde hace más de 10 años.

Actualmente, la baraja de equipos que cambiarán a su técnico de cara al Apertura 2025 no es tan amplia, al menos en el futbol de estufa desplegado en las últimas semanas no apunta a que haya cambios en los banquillos de los equipos; sin embargo, hay uno que está buscando timonel y que, de ofrecerle el puesto a Hugo Sánchez, él lo rechazaría de manera categórica.

Crédito: Mexsport

¿A cuál equipo rechaza Hugo Sánchez para dirigir?

A las Chivas Rayadas del Guadalajara. Hugo fue claro al cuestionársele si dirigiría al Rebaño Sagrado, toda vez que la directiva encabezada por Amaury Vergara, le dio las gracias a Gerardo Espinosa, tras el desastroso torneo al frente de los rojiblancos. Durante una intervención en Sports Center, en la que el programa "Futbol Picante", transmitido en ESPN, tuvo participación, Hugo Sánchez negó que quisiera dirigir a Chivas y dejó claro que esta no es una opción para él. "Yo no me apunto por el momento. No es el momento oportuno", dijo Hugo, en declaraciones muy distintas a las de Ricardo "Tuca" Ferretti, quien declaró que él no se cerraba: "Yo creo que depende del proyecto. De situaciones que permean de arriba hacia abajo, ahí sí vale la pena escuchar".

¿Quién es el favorito de Hugo Sánchez para dirigir a Chivas?

"Jaime Lozano me parece una buena opción. No sé si nos están viendo, si estamos asesorando a la gente de Chivas porque ellos son los que tienen que decidir y no han estado decidiéndolo del todo bien. Igual están escuchando y van a decir: 'a ver, ellos sí que saben de futbol, a ver qué nombres mencionan y Jaime Lozano es una opción. Me hubiera gustado, antes que Efraín, me hubiera gustado para Pumas, pero está Efraín y ojalá le vaya bien. Jaime Lozano es una muy buena opción", declaró Hugo Sánchez.

Por el momento, existen tres opciones para dirigir a Chivas. Una de ellas es precisamente Jaime Lozano, una más es el actual estratega de Pachuca, Guillermo Almada y, una más, en la figura de Ignacio Ambriz. ¿Cuál te late más?