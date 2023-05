¡La verdad salió! Shakira revela de quién fue la idea de que sus hijos participaran en "Acróstico" y te dejará helado

Desde su ruptura con Gerard Piqué, Shakira ha vuelto a convertirse en el centro de atención del mundo del espectáculo, no sólo por la polémica que envolvió a su separación con el exfutbolista, sino por todas las composiciones musicales con las que ha arrasado en la industria, demostrando que incluso de las peores experiencias se puede sacar algo bueno, en este caso, una serie de obras con las que pudo expresar su duelo.

A pesar de que la mayoría de sus últimas colaboraciones se centraron en su proceso tras separarse de Piqué, en su más reciente canción, Shakira decidió darle un giro de 180° a esta línea creativa, centrando así su atención en su motor de vida: sus hijos Milan y Sasha Piqué, de 10 y 8 años, respectivamente.

Además de estar dedicados a ellos y los obscuros tiempos que están atravesando, el tema musical causó furor en redes sociales debido a que cuenta con la participación directa de los hijos de Shakira y Piqué, quienes en anteriores ocasiones ya han mostrado su interés en el arte de su madre, algo que incluso los orilló a darle ideas a la cantante acerca de lo que se plantearía en el videoclip de "Te Felicitó".

En anteriores ocasiones los hijos de Shakira se han mostrado estar al tanto de las novedades musicales que genera su madre | Foto: Archivo

¿De quién fue la idea de que los hijos de Shakira salieran en el video musical de "Acróstico"?

Con "Acróstico" la integración de los menores en el hit musical se dio por medio de su actuación en el mismo, algo que provocó dudas en redes sociales, donde incluso se cuestionó a la colombiana acerca de si el padre de sus hijos había dado su autorización expresa para que ellos fueran exhibidos de esa manera.

Ante esto, la abogada de Shakira aclaró que no tenía nada de malo que Sasha y Milán Piqué hayan participado en el trabajo de su mamá, por lo cual hasta el momento se descarta que la originaria de Barranquilla, Colombia, vaya a enfrentar otro pleito legal con su ex, esta vez con motivo del uso de la imagen de sus hijos.

De hecho, desde el momento de su lanzamiento, la intérprete de éxitos como "Si te vas" y "Ojos así" dejó en claro que no fue ella quien tuvo la idea de incluir a sus hijos en el clip, sino que fueron ellos mismos quienes tomaron la iniciativa de pedirle a su mamá participar en el mismo.

La conexión entre Shakira y sus hijos es clara en todas sus pic juntos | IG: shakira

"Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro", escribió Shakira en el post con el que dio a conocer su tema titulado "Acróstico".

Con esto, quedó al descubierto que Shakira no pensó en lucrar con la imagen de los menores, tal y como afirmaron algunos usuarios de redes sociales, quienes incluso criticaron a la famosa por sumar a sus hijos a la calificaron como "una dinámica hostil" que se ha apoderado de la mayoría de sus más recientes éxitos musicales, los cuales de acuerdo con ciertos internautas han arrasado por el uso del morbo en la generación de sus letras.

"Milan y Sasha, ¡es tan bonito ver cómo abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá", también apuntó la intérprete de "Monotonía" en el post señalado, en el cual se le puede ver interpretando el tema musical en compañía de los pequeños que fueron producto de su relación con Gerard Piqué, a quien conoció mientras ambos participaron en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde el originario de Barcelona fue a competir por la Copa del Mundo y la colombiana participó interpretando su famoso tema "Waka Waka (This Time for Africa)".

La compositora colombiana aprovechó para agradecer a sus fans por el apoyo | IG: @shakira

Pese a toda la polémica que ha envuelto a "Acróstico", el tema musical ha sido gratamente recibido por la audiencia, al grado de que ya califica como una de las melodías más escuchadas de las plataformas de música en streaming, algo que Shakira no dudó en compartir en sus historias de Instagram, donde agradeció el apoyo de sus fans y recalcó una vez más que el tema fue compuesto para sus hijos, quienes la han apoyado de manera incondicional desde que la cantante se separó de su papá,

SIGUE LEYENDO:

Los hijos de Shakira son los genios detrás de este video musical de la colombiana

VIDEO | Shakira tendrá un tercer bebé y el papá podría ser un deportista, lo predice Mhoni Vidente

¿Se acerca bioserie de Shakira? Actor de "¿Quién mató a Sara?" muestra interés en dirigir proyecto centrado en la vida de la colombiana

FOTOS: Ester Expósito provoca suspiros en el Festival de Cannes con entallado vestido de transparencias que resalta su figura de infarto