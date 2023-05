Shakira rompió el silencio tras el éxito de “Acróstico”, sencillo dedicado a sus hijos con Gerard Piqué

Shakira cansada de escribirle a su ex pareja y padre de sus hijos, se decidió a realizar una canción que publico el pasado 15 de mayo llamada “Acróstico”. Esta balada que cantó junto a sus dos hijos (Sasha y Milan), se viralizó muy rápido donde en pocos días ya se encuentra entre las 10 canciones más escuchadas en todo el globo.

No hay dudas que la ex de Gerard Piqué no ha hecho más que acumular éxitos. De hecho, la letra de su nuevo sencillo, “Acróstico”, llegó a 10 millones de vistas en tan solo 3 días. Sin embargo, la artista preparaba una sorpresa al anunciar el lanzamiento del video oficial, grabación que miles de internautas se encontraban esperando con expectativa.

Esto dijo Shakira sobre su nueva canción “Acróstico”

La canción de Shakira y por supuesto el video clip, conmovió a miles de internautas porque en él muestran el cambio de vida que tuvieron tras la separación de Piqué. De hecho, el video representa la mudanza y partida de su antiguo hogar gracias a su nueva estadía en Estados Unidos junto a los pequeños.

Pero la ex de Gerard Piqué no se había referido a su nuevo éxito hasta este momento. Desde su cuenta de Instagram, la colombiana subió una imagen a su historia donde escribió: “Nunca imaginé que esta balada en español dedicada a mis hijos pudiera llegar a trascender de esta manera y llegar al top 10 de tan rápido”, comenzó.

Para finalizar, Shakira puso: “Dos canciones simultáneamente en el top 10 global por segunda vez en el año. ¡Y es todo por ustedes, son los mejores! Gracias infinitas por todo el cariño”, concluyo la cantante con un corazón bien emotivo para dejar en claro que se encuentra muy emocionada con lo que ha pasado.

Letra completa de “Acróstico”, de Shakira

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba



Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero



Las cosas no son siempre como las soñamos



A veces corremos, pero no llegamos



Nunca dudes que aquí voy a estar



Háblame que te voy a escuchar...



Y aunque la vida me tratara así



Voy a ser fuerte solo para ti



Lo único que quiero es tu felicidad



Y estar contigo



La sonrisa tuya es mi debilidad



Quererte



Sirve de anestesia al dolor



Hace que me sienta mejor



Para lo que necesites estoy



Viniste a completar lo que soy



Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla,



Y aunque no sé poner la otra mejilla



Aprender a perdonar es de sabios,



Que solo te salga amor de esos labios



Si las cosas se dañan no se botan, se reparan,



los problemas se afrontan y se encaran



Hay que reírse de la vida



A pesar de que duelan las heridas



Si ha de entregar entero el corazón

