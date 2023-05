VIDEO| Así es como Bzrp pide a público no cantar “sesión 53” de Shakira: "Sólo saltando"

El productor y DJ argentino Gonzálo Julián Conde mejor conocido como Bizarrap siempre la rompe con sus sesiones "BZRP Music Sessions" y las "BZRP Freestyle Sessions", pues sus producciones especializadas en los géneros de electrónica, hip hop y trap, indudablemente generan expectativas en sus adelantos musicales.

Con solo 24 años de edad, "El Biza" -como le llaman en su país sus colegas allegados- lleva años produciendo y ganando reconocimiento internacional. Así lo demuestra su nominación a los Premios Grammy Latinos en 2021, en las categorías de "Productor del año", "Mejor fusión/interpretación urbana", "Mejor artista nuevo" y "Mejor canción rap/hip hop". Por lo que el éxito lo hizo ingresar a la lista de los 100 más creativos en el mundo de los negocios por la revista "Forbes".

Bzrp la rompe en concierto del Tecate Emblema en México. Foto: IG @bizarrap

El talentoso chico de “outfit” desaliñado con característicos gorra y lentes oscuros que ocultan su rostro, ha alcanzado éxitos en mancuerna con Residente, Nicky Jam, Quevedo, Nathy Peluso, Anuel AA, Cazzu, L-Gante, Duki y Trueno. Desde luego, el más reciente tema “BZRP Music Session número 53” con Shakira, cuyo éxito alcanzó los miles de millones de reproducciones en su canal de YouTube.

Bzrp pide a público no cantar “sesión 53” de Shakira

Durante su presentación en el Tecate Emblema en México, Bzrp causó polémica al reproducir durante su concierto la exitosa colaboración que tuvo con Shakira, pues pidió al público asistente que no cantaran la “sesión 53”. El momento compartido en redes sociales generó críticas de sus seguidores.

Bzrp y Shakira la siguen rompiendo con sesión 53. Foto: Captura de video

"Ahora sí México, cuando explote los quiero a todos saltando", se escucha a Bizarrap decir durante su concierto, mientras, de fondo, suena el éxito “Shakira: BZRP Music Session número 53”, a lo que el productor y DJ argentino, agrega: "Sin cantar ni nada, sólo saltando". En el momento en el que debería entrar la voz de Shakira, el ritmo cambia a un beat diferente, desconcertando a los presentes y dejándolos con la letra en la boca. Algunos comenzaron a cantar sin darse cuenta de que se trataba de una versión diferente.

Esta acción generó diversas teorías y críticas hacia Bizarrap. Algunos internautas señalan que podría existir envidia por su parte y que por eso omitió la parte de Shakira en sus presentaciones en vivo. "Pues no sé el resto, y no es hate, pero yo lo conocí gracias a Shakira"; "pues gracias a esa canción se dio a conocer; antes, sólo en su casa lo conocían"; "hasta yo me quedé con la palabra en la boca, jajajaja, quiero cantarlaaaaaaa"; y "no soporto que gracias a dios SHAKIRA esa sesión es icónica"; son algunos de los comentarios que se leen.

SIGUE LEYENDO:

¿Quién es Bizarrap, el productor que ayudó a Shakira a exhibir a Piqué?

Las pruebas de que Lisa de BLACKPINK apoya la relación entre Jennie y Taehyung de BTS