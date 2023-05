Así se oye "Acróstico" la nueva canción de Shakira, se aleja de las indirectas a Piqué y Clara Chía y es puro amor

La tarde de este jueves 11 de mayo, la cantante Shakira sorprendió a sus seguidores y fans tras el lanzamiento de la canción "Acróstico", donde parece haberle puesto un punto final a las indirectas en contra de su expareja Gerard Piqué y su novia Clara Chia. La melodía, de la que ya había dado un pequeño adelanto hace unos días, llegó tras ofrecer un emotivo mensaje a favor de las mujeres durante los Premios Billboard donde recibió el reconocimiento como Mujer del Año.

"Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar..."

Además de desbordar ternura a través de sus palabras, también lo hizo con el video oficial donde se pueden ver unos pajarillos animados, en colores pastel, acompañados por la letra de la canción. Esto hizo un fuerte contraste con las que lanzó con antelación y que fueron un éxito mundial: "Te felicito", "Monotonía" y "Music Session #53", además de "TQG" donde hizo colaboración con su paisana Karol G.

"Háblame que te voy a escuchar…

Y aunque la vida me tratara así

Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

La sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy..."

¿"Acróstico" está dedicada a sus hijos Milan y Sasha?

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española (RAE) la palabra acróstico es "una composición poética: Constituida por versos cuyas letras iniciales, medias o finales forman un vocablo o una frase". En este caso, las primeras líneas de la canción forman la palabra MILAN y si se hace un análisis de la letra se encontrará que habla de un amor incondicional que sólo una madre puede profesar a un hijo: "Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo, la sonrisa tuya es mi debilidad".

En el video se puede ver una ave amorosa con sus dos bebés, que representa a Shakira y a sus dos retoños. Ella, luchando contra las adversidades con tal de verlos felices hasta el día que aprendan a volar solos. Durante la presentación, en las palabras se forma el nombre de Sasha, el mayor de sus pequeños.

Shakira en la actualidad

Parece que después de hacer catarsis a través de la música, Shakira está concentrada en seguir adelante con sus proyectos (además de atender a sus hijos Sasha y Milan) que la tienen como una de las artistas más famosas a nivel mundial. De igual manera comenzó a relacionarse con otros famosos como Tom Cruise, con quien disfrutó el Gran Premio de Fórmula 1 en Miami y hasta se especuló de algún posible nuevo romance.

La colombiana se dejó ver a lado del piloto Lewis británico de la escudería Mercedes, Lewis Hamilton, y sí, también se habló de una posible relación sentimental entre los dos. En este caso, la cantante disfrutó de un paseo en yate con varios amigos, entre ellos el deportista de acuerdo con el Daily Mail. Hasta el momento Shakira no ha emitido ningún tipo de declaración.

