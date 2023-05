Shakira lanza nueva canción "Acróstico" y filtran fragmento, ¿otra indirecta para Piqué y Clara Chía?

Shakira continúa trabajando en la música, pues después de una breve pausa, la intérprete colombiana lanza próximamente la nueva canción "Acróstico", la cual ya ha causado muchas expectativas entre sus millones de fanáticos que se preguntan si volverá a tener indirectas hacia su expareja Gerard Piqué y su novia Clara Chía. Como era de esperarse, en redes sociales ya han filtrado unos fragmentos del tema que se pronostica que será otro de sus éxitos.

La cantante colombiana sorprendió a sus fanáticos después de que este 10 de mayo anunciara por medio de sus cuentas oficiales, como son las de Twitter e Instagram, que estrenará una nueva canción que estará disponible este jueves 11 de mayo, de la cual no dio muchos detalles, pues sólo subió una imagen en donde viene el título del sencillo "Acróstico", así como la ilustración de unas aves de color rosa, que muchos especulan que podrían ser Shakira y sus hijos Milán y Sasha, con los que se ha visto más unida que nunca.

Shakira anuncia nueva canción "Acróstico" Foto: Captura de pantalla

Filtran fragmento de la canción de Shakira

Después de que se dio el anuncio, los fanáticos de intérprete de "Antología" y algunos medios se dieron a la tarea de conocer de qué se trata este tema. Al parecer, Shakira le dará tregua a su pelea con Piqué, pues esta vez no hablará de su relación y la infidelidad por parte del exfutbolista del Barcelona, sino que le dedicará el sencillo a sus hijos, pues de acuerdo a varias cuentas de redes sociales, se trata de una balada inspirada en sus pequeños.

La intérprete, de 46 años, se pondrá emotiva, pues de acuerdo al pedazo de la letra que filtró en redes sociales, la barranquillera reflexionó sobre que las cosas no siempre pasan como están planeadas, sin embargo, sentencia que estará junto a sus hijos: “Pero las cosas no siempre son como las soñamos, a veces corremos, pero no llegamos, nunca dudes de que aquí voy a estar...”, fue la extracto del sencillo que ya ronda las redes sociales.

Después de la separación con Piqué, Shakira decidió mudarse de Barcelona, España, a Miami, Florida, en Estados Unidos, con sus hijos Milan y Sasha; y de acuerdo a algunas fuentes, el video musical fue grabado durante este proceso. Los admiradores esperan que esta nueva balada demuestre los sentimientos de la artista por los pequeños y cómo ha tratado de que las diferencias con su padre no los afecte directamente.

A pesar de que la intérprete lanzó varias canciones contra su expareja: "Te Felicito" y "Monotonía", así como sus últimos grandes éxitos "Music Sessions #53" y finalmente "TQG" junto a Karol G, Shakira ha procurado que sus hijos no se vean involucrados en esta supuesta "pelea" de declaraciones e indirectas entre ella y Piqué, quien también ha tenido una actitud retadora hacia la artista. De acuerdo a la expareja, están procurando el bienestar de los menores, por lo que han logrado algunos acuerdos de convivencia y han pedido a la prensa que respeten su privacidad.

