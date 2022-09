Shakira reaparece y habla por primera vez de su separación de Piqué: "Puse todo lo que tenía"

A casi tres meses de hacer oficial su separación de Gerard Piqué, Shakira reapareció y ofreció una entrevista para versión estadounidense de la prestigiosa revista “Elle” en la que por primera vez habló del difícil proceso que está atravesando, el cual, calificó como “una de las horas más oscuras de su vida”, pues se mostró más que dolida y aseguró que no solo es ella quien está sufriendo pues sus hijos son realmente los que están llevando la peor parte, no obstante, señaló que ha tratado de minimizar el impacto.

“Intento ocultarles la situación tanto como puedo. Es realmente molesto para dos niños que están tratando de procesar la separación de sus padres. Y a veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Y lo que también es real es la decepción de ver algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos y ver que se convirtió en algo vulgarizado y abaratado por los medios”, comentó Shakira.

La intérprete de “Pies descalzos” no dudó al asegurar que la ruptura con Gerard Piqué “es una de las cosas más dolorosas” por las que ha atravesado pues confesó que tenía el sueño de que su matrimonio y en general su familia durara siempre, no obstante, aseguró que tras la decepción que se llevó tuvo que sacar su lado más resiliente pues tiene que proteger a sus hijos.

“Las mujeres tenemos esta resiliencia que es innata en todas nosotras, estamos destinadas a nutrir y cuidad a aquellos que dependen de nosotras, así que me las arreglo, recordándome a mí misma que necesito convertirme en un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que quieren y recuerdo lo que quiero en que se conviertan”, sentenció.

Respecto a la custodia de sus hijos, Shakira aseguró que todavía no hay nada definido, no obstante, dejó entrever que siguen las discusiones con Piqué para resolver este tema, pero aseguró que dicha decisión será única y exclusivamente basada en el bienestar de sus hijos.

Shakira está por sacar un nuevo disco tras cinco años de "sequía musical". Foto: Especial

“Puse todo lo que tenía en esa relación”

Al ser cuestionada de forma directa sobre la nueva relación de Piqué con Clara Chía Martí y sobre si era cierto que ella no quería que terminara la relación, la intérprete colombiana evitó contestar argumentando que eso era algo íntimo que prefería no compartir, no obstante, lo que sí señaló es que si alguien estaba más que comprometida con la relación era ella.

“Creo que esos detalles son de alguna manera demasiados privados para compartirlos, al menos en este momento, cuando todo es tan crudo y reciente, solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia (…) Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar futbol y ganar títulos. Fue un acto de amor”, declaró Shakira.

Shakira y Piqué todavía no definen quién se quedará con la custodia de sus hijos. Foto: IG: shakira

En otro momento de la entrevista, Shakira aseguró que tras la ruptura con Piqué se ha refugiado en la música pues considera que por ahora eso es su mejor psicólogo y adelantó que ya se encuentra trabajando en el lanzamiento de su próximo material discográfico con el cual volverá al ruedo luego de cinco años de no lanzar un álbum de estudio,

Cabe mencionar que además de la ruptura con Piqué, Shakira también habló de los otros problemas que la aquejan y para empezar ofreció detalles del estado de salud de su padre, quien fue intervenido quirúrgicamente tras haber sufrido una caída, pero aseguró que ya se encuentra en recuperación y mencionó que su fortaleza le ha servido como inspiración.

Por otra parte, respecto a sus problemas con las autoridades fiscales españolas, la colombiana aseguró que no buscará llegar a ningún acuerdo debido a que no debe nada pues asegura haber cumplido con sus obligaciones correspondientes en tiempo y forma por lo que se dijo confiada de que la justicia la favorezca.

