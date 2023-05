VIDEO | Johnny Depp llora a mares al ser ovacionado en Cannes, regresó por todo lo alto

Luego de ser duramente señalado por el mundo del espectáculo tras su escandalosa disputa legal en contra de su exesposa, Amber Heard, Johnny Depp nuevamente está brillando en la pantalla grande, esta vez de la mano de un proyecto histórico que se centra en la relación extramatrimonial de Luis XV y Madame du Barry, mismo que fue el encargado de inaugurar la 76ª edición del Festival de Cannes, donde el actor de "Piratas del Caribe" recibió un homenaje que lo conmovió hasta las lágrimas.

Tras presentar la película protagonizada por Depp, titulada '"Jeanne du Barry", el evento que reconoce las joyas cinematográficas se dispuso a dar la bienvenida al intérprete con una ola de aplausos, aunque fue tras la proyección del filme que el público presente le dedicó a él y a Maïwenn Le Besco, quien da vida a Jeanne du Barry, una ovación de pie que duró cerca de siete minutos, la cual provocó que el actor se conmoviera y llorara al grado de derramar algunas lágrimas.

Maïwenn, también directora del proyecto, no pudo contener el llanto y al igual que el actor, dejó que la felicidad se desbordara en algunas gotas que escurrían por sus mejillas mientras daba un cálido abrazo a Depp, quien interpreta al rey Luis XV en el filme que generó muy buenas críticas.

Curiosamente, esta es la primera producción en la que Johnny Depp participa luego del tormentoso juicio en contra de su exesposa, Amber Heard, cuyos abogados trataron de desestimar las declaraciones del actor en la corte en más de una ocasión, tratando de hacerlo quedar como el único abusador en la relación que ambos sostuvieron.

Esto provocó que muchas producciones cancelaran contratos con ambos actores, quienes vieron mermada su carrera artística debido a la disputa legal en la que se enfrascaron, siendo además objeto de ataques por parte de la prensa, los internautas y los fans de la parte contraria. Aún así, los seguidores de Johnny Depp siempre demostraron su apoyo al reconocido galán, quien en más de una ocasión extendió sus agradecimientos a sus fans y personas que confiaban en su palabra.

El apoyo que recibió Johnny Depp en el Festival de Cannes

A pesar de la gran trayectoria de Johnny Depp, la directora Maïwenn recibió un sinfín de críticas por la inclusión del actor en la película, algo que no afectó la decisión de la francesa, quien a pesar de los comentarios de diferentes grupos que no querían que el actor formara parte del elenco, siempre mostró su apoyo y confianza en el trabajo de Depp.

Por su parte, el director del Festival de Cannes, Thierry Fremaux, habló con la prensa antes del apertura del evento y se refirió de manera directa a la presencia de Depp en el lugar, destacando que si había una persona en el mundo a la que no le importara el juicio entre el actor y Heard, era él: "No sé de qué se trata. Sólo me importa Johnny Depp como actor”, puntualizó.

La edición del Festival de Cannes de este año es el marco de la primera aparición pública de Johnny Depp tras años de disputas legales con Amber Heard, en lo que se convirtió en uno de los divorcios más mediáticos de los últimos años, el cual incluyó acusaciones de violencia doméstica y dos demandas por difamación.

A la alfombra roja del Festival de Cannes quien fuera el protagonista de "El joven manos de tijera" llegó enfundado con un traje negro y camisa blanca, peinado con una coleta y con accesorios como gafas obscuras, anillos de plata y aretes vistosos. Durante el evento fue escoltado por personal de seguridad, aunque esto no impidió que firmara autógrafos y se fotografiara con los exaltados fans esperaban su llegada y que incluso portaban letreros que lo ovacionaban con frases como "Viva Johnny" y "Eres grande Depp".

