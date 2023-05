Galilea Montijo: esto es lo que hizo con el millón de pesos que ganó en Big Brother

Antes de integrarse a “Hoy” de manera permanente, Galilea Montijo participó en distintos programas en los que logró ganarse al público mexicano gracias a su autenticidad y uno de los más recordados por su público fue Big Brother, por ello, en esta ocasión te diremos cómo fue su polémica participación en este exitoso reality show, además, te diremos qué fue lo que hizo con el millón de pesos que logró embolsarse tras alzarse como la única ganadora.

Fue en junio de 2002 cuando once famosos fueron invitados a formar parte de la primera edición VIP de Big Brother e inicialmente solo permanecerían en el reality show un total de 22 días, sin embargo, debido a los altos niveles de audiencia, el programa se extendió a 27 días que, de acuerdo con las palabras de la presentadora de “Hoy”, “se sintieron como un año”.

Durante su estancia en Big Brother, Galilea Montijo logró ganarse al público y a sus propios compañeros gracias a su carisma y autenticidad, prueba de ello es que en ninguna ocasión estuvo nominada y en gran final su triunfó fue arrollador al obtener más del 60% de los votos del respetable, lo cual, dejó en evidencia lo querida que era.

Cabe mencionar que, además de derrochar carisma y simpatía, Galilea Montijo robó decenas de suspiros y ganó miles de admiradores gracias a sus atrevidas y famosas duchas que tomaba y en las ocasiones que ha hablado de sus baños, la conductora de “Hoy” ha referido que optaba por bañarse en traje de baño por que le resultaba más práctico para no enseñar de más y aprovechar el poco tiempo que les daban de agua caliente.

¿Qué hizo Galilea Montijo con el premio de Big Brother?

Galilea Montijo ha declarado que nunca pensó que se alzaría con el triunfo en Big Brother pues creía que no podría superar a Facundo, por lo que cuando su anunció su victoria se mostró más que incrédula y aún más cuando le dijeron que además de un millón de pesos también se había ganado un automóvil último modelo.

Hace apenas un par de años, Galilea Montijo recordó muy emocionada esa etapa de su carrera y refirió que el premio se le hacía “una lanototota”, además, detalló que fue lo que hizo con ese dinero que sin lugar a dudas la ayudó a realizar algunos sueños que tenía.

“Me regalaron un carro, de hecho, Víctor Trujillo que era el conductor, cuando salgo me da las llaves del carro, y también me dieron dinero, para mí era una lanototota en aquel entonces... Yo dije ‘pago un año por adelantado la renta de mi departamento’, el carro lo vendí, también le estaba pagando la casa a mi mamá que había sacado a crédito. Pude hacer muchas cosas, tampoco fue de ‘la mujer se volvió millonaria’, pero fue una lanota que a mí me ayudó muchísimo”, comentó Galilea Montijo, quien también confesó que tras su triunfo tuvo también tuvo que asistir a terapia psicológica para retomar su vida “afuera” de manera normal.

