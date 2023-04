María León se equivoca al cantar el himno nacional y esta es su disculpa: "Me traicionaron los nervios"

María León, cantante, actriz y modelo mexicana, fue la encargada de cantar el himno nacional en el segundo partido de las Grandes Ligas del Beisbol en el estado Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, frente a cerca de 20 mil personas, pero ante la presión se equivocó y cambió la letra.

"Un soldado de Dios escribió", fue lo que interpretó en vez de "...Que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió", lo que provocó la incomodidad de muchos de los presentes.

El estadio hizo algunos sonidos de desaprobación y de abucheos que fueron inmediatamente silenciados porque María continúo cantando de manera correcta el resto de la letra. Sin embargo, la burla llegó hasta las redes sociales donde comenzaron a cuestionarla, atacarla e incluso le hicieron memes.

María León se disculpa

Luego de que el video comenzara a circular por las redes sociales, María León emitió un breve comunicado en el que asegura que no se trató de un fallo intencional, simplemente la traicionaron los nervios, pues ella se sabe perfectamente el himno, ya que lo ha interpretado en numerosas ocasiones.

"Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional.Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa", fueron las palabras que utilizó en su Twitter oficial.

Las respuestas fueron en gran medida para brindarle su apoyo. Aún así hubo comentarios negativos que se hicieron populares en cuestión de minutos, aunque fueron los menos, a veces éstos terminan por dejar huella en los artistas, aunque maría león ha sido realmente profesional, y no se ha tomado el tiempo de responder a los haters.

"María hermosa, es de humanos equivocarse y no pasa nada, es completamente normal. Sabemos lo talentosa que eres y que llevas muchísimos años de carrera artística, pero los nervios nunca desaparecen y son traicioneros", fue uno de los comentarios más destacados en la publicación.

"Nada que reprocharte mi María, eres una artista de arriba abajo claro está que eres un ser humano hermoso, tu manada siempre contigo tu con la frente en alto aquí estaremos para abrazarte con el alma y apoyarte en todo", continuaron los halagos para la artista.

La publicación ya llegó a más de 50 mil personas, ha obtenido más de mil 300 reacciones de "Me gusta"; se ha compartido en más de 200 ocasiones, y siguen llegando los mensajes alentadores, de ánimo, a cada minuto que pasa. Sin duda, es una de las cantantes con el mejor público actualmente.

"Mal muy mal eres artista con muchos años de trayectoria no entiendo eso de los nervios ..pero pienso que los que están peor son los que organizan los eventos por qué ya se sabe que los artistas no saben cantar el himno nacional ya es una necedad la verdad", fue uno de los tantos comentarios malos que destacaron, y donde salieron en defensa de la cantante algunos de sus fanáticos.

