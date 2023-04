Adamari López habla por primera vez de su inesperada salida de Telemundo: "Infinitas gracias"

Desde este miércoles 6 de abril se habían hecho fuertes los rumores de la salida de Adamari López de la cadena Telemundo, sin embargo, fue hasta la mañana de este jueves cuando la conductora habló por primera vez de su inesperado despido del matutino "Hoy Día", en el que estuvo por más de 10 años. A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, la puertorriqueña agradeció a su público.

Fue la periodista de espectáculos Mandy Fridmann quien dio a conocer que la televisora, con sede en Miami, había informado a López, de 52 años, que quedaría fuera del talento de la cadena. La salida de la presentadora, originaria de Puerto Rico, llega unos meses después de que el matutino hiciera cambios en sus conductores, pues recordemos que en enero se integraron al programa Penélope Menchaca, Andrea Meza y la influencer Lissette Eduardo, conocida como "Chiky BomBom".

La puertorriqueña se dio a conocer en México en telenovelas como "Amigas y Rivales", "Sin ti" y "Locura de Amor", y desde el 2012 formaba parte del matutino de la cadena de televisión estadounidense, en el que afirman se quedó unos meses más sólo para apoyar al nuevo talento en hacer la transición, por lo que quizás su salida ya se tenía prevista, sin embargo, la conductora no había dado declaraciones al respecto hasta este jueves.

Adamari López se despide de Telemundo

"Mi gente linda, con el mismo amor que he puesto desde el primer día, me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto, ya no les acompañaré cada mañana en Hoy Día en la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo. De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví, en estos últimos diez años", se escucha decir a Adamari en el video que compartió en su cuenta de Instagram, donde la siguen 8.4 millones de fans.

"No todo lo que hemos disfrutado y vivido en esta jornada como conductora termina, la misma me ha permitido ser parte de sus vidas, de informarles, de compartirles diferentes acontecimientos de mi vida, tales como la llegada de mi adorada princesa Alaia, quienes ustedes y yo hemos visto crecer", agregó López, dejándose ver conmovida por la etapa que finaliza.

Adamari estuvo por más de 10 años en "Hoy Día". Foto: IG @adamarilopez

Finalmente, agradeció a sus fans y a quienes le dieron la oportunidad de desarrollarse como profesional, así como a sus compañeros. "A todos los llevaré siempre conmigo. Estoy segura que la vida nos brindará nuevas oportunidades para coincidir y volver a celebrar. Les confieso que seguiré con las mimas ganas y energías para entretenerles y para trabajar, y para seguir ofreciendo lo mejor de mí siempre. Gracias, los quiero mucho".

Adamari nació en Puerto Rico, y comenzó su carrera siendo una niña, pues a los seis años tuvo su primera participación en una telenovela. A más de 40 años de esa oportunidad, la conductora y actriz esta consolidad en el medio del espectáculo, sobre todo entre el público latino que vive en Estados Unidos, por lo que su salida de Telemundo ha sido inesperada y sorpresiva.

