Tras 11 años en Telemundo, Adamari López quedaría fuera de la televisora, ¿se irá a la competencia?

Durante las últimas horas el nombre de Adamari López ha encabezado la lista de tendencias en distintas redes sociales debido a que trascendió que luego de once años en Telemundo la querida conductorahabría sido despedida de la televisora, por lo que la noticia tomó por sorpresa a los fans de “Hoy Día”, quienes en redes sociales han lamentado la salida de la actriz del exitosoto matutino.

La encargada de dar a conocer esta noticia fue la periodista de espectáculos Mandy Fridmann, quien aseguró a través de sus redes sociales que al finalizar la emisión de “Hoy Día” de este jueves 6 de abril, la conductora fue citada en el área de recursos humanos de la televisora donde le informaron que ya no pertenecerá más a la cadena, por lo que a partir de mañana ya no podría presentarse a trabajar en el exitoso matutino como lo ha hecho habitualmente durante los últimos once años.

Adamari López perteneció a las filas de "Hoy Día" desde el 2011. Foto: Especial

Es importante señalar que, por ahora, Adamari López no ha salido a confirmar o desmentir su despido de la televisora, sin embargo, la periodista que ventiló la noticia difundió un comunicado que habría sido emitido por el área de comunicación de Telemundo donde se confirma la salida de la puertorriqueña de sus filas.

Por otra parte, también se informó que la decisión de sacar de Telemundo a Adamari López fue tomada por Sandra Smester, la vicepresidenta ejecutiva de programación y desarrollo de contenidos de la televisora, quien hace apenas unos meses tomó el puesto luego de su exitoso paso por TV Azteca y su plan habría sido aguantarla unos meses para que ayudara a hacer la transición de nuevos conductores.

La salida de Adamari López de Telemundo sería un duro golpe para "Hoy Día". Foto: Especial

Cabe señalar que, la noticia del despido de Adamari López se dio pocas horas después de que se anunció que “Hoy Día” ampliará su horario a partir del próximo lunes 10 de abril pues dicho programa será transmitido de 7:00 a 11:00 horas y la conducción de este espacio quedaría unicamente en manos de Penélope Menchaca, Daniel Arenas y Andrea Meza, quienes también cuentan con un equipo de presentadores de soporte.

En sus últimas historias de Instagram, Adamari López promocionó la nueva etapa de “Hoy Día” con su horario extendido, sin embargo, desde que finalizó el matutino no ha vuelto a realizar ninguna publicación, por lo que esta situación ha mantenido al filo de la butaca a sus fans, quienes esperan que la noticia de su despido no sea más que una falsa alarma, sin embargo, se espera que sea en las próximas horas cuando ella misma aclare su destino pues ya se ha comenzado a especular cuál podría ser su próximo destino y quién podría reemplazarla en caso de que sea real su despido.

