Hijastro de Andrés García da la cara y rompe el silencio sobre su relación con el actor: "Es mi padre"

Tras varios años de permanecer alejado de las cámaras, Andrés López Portillo, hijastro de Andrés García, dio la cara por primera vez tras la muerte del primer actor. El empresario rompió el silencio y habló sobre cómo era su verdadera relación con el protagonista de "Pedro Navaja", al cual calificó como un padre, pues siempre estuvo con él desde que era joven y lo apoyó hasta el día que perdió la vida el pasado 4 de abril.

Este miércoles se realizó el funeral de Andrés García en la casa de su esposa Margarita Portillo. En el lugar se reunieron varios medios que lograron captar por primera vez al hijastro del actor, quien estuvo junto a él durante su lucha contra la cirrosis hepática y que incluso fue más cercano que sus propios hijos, Andrés, Andrea y Leonardo, con los cuales no se pudo reconciliar tras tener varias discusiones, la mayoría de ellas públicas.

Así fue la relación de Andrés García con el hijo de Margarita Portillo

Cuando Andrés García comenzó una relación con Margarita Portillo, esta ya tenía a su hijo Andrés, quien ha diferencia de los consanguíneos del actor no se dedicó al mundo artístico, sino que prefirió desempeñarse como empresario. En una entrevista para Imagen Televisión, el hijastro del galán de cine y televisión, habló de los sentimientos que tenía por el que fue su padre, pues lo conoció desde que tenía alrededor de 20 años.

"Para mi es mi padre. Dicen que por la sangre nace forzoso con eso (vínculo) a veces pude llegar ser más fuerte otro tipo de relación y conexión que no estás amarrado a la sangre. Sí fuimos muy unidos, es mi amigo, mi papá, mi confidente, grandes aventuras y un gran maestro", dijo ante las cámaras por primera vez Andrés López, que hasta este momento se había mantenido distante el medio artístico, sin embargo, con la muerte del protagonista de "Tu o nadie" decidió revelar al público otra faceta del histrión.

"Fue un excelente padre y también abuelo. Tuvo un gran convivo con mis hijos, son sus nietos. Muy cariñoso, se disfrazaba para asustarlos, iba con ellos a los parques, para mis hijos nunca hubo una diferencia, sabían que eran una figura pública, pero era el abuelo", relató el hijo de Margarita Portillo, el cual también acompañó al actor hasta sus últimos días.

Andrés García quería al hijo de Margarita Portillo como suyo Foto: Especial

Finalmente, dejó ver que no tiene algún conflicto con los hijos biológicos de Andrés García, sobre todo con Leonardo, quien fue el único que acudió al funeral de su padre. "Leonardo siempre fue bastante amigable, nos vemos con mucho cariño", indicó Lópes Portillo, quien hace algunos meses estuvo involucrado en un rumor sobre que se quería quedar con la herencia del histrión, por lo que contestó: "Yo hasta este momento estoy dando entrevistas, yo soy un empresario, nunca me ha dedicado a dar la cara y si alguien me ataca no me importa".

