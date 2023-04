Leonardo García se despide de su papá Andrés García con emotivo mensaje: "Siempre fuiste mi inspiración"

Desde que se dio a conocer que la salud del actor Andrés García estaba empeorando se comenzó a cuestionar sí sus hijos se acercarían para despedirse, pero por diversos motivos el único que asistió al funeral de su papá fue Leonardo García, quien además de estar presente para dar el último adiós a su progenitor, utilizó su cuenta oficial de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje en el que afirmó: "Siempre fuiste mi inspiración".

El pasado 4 de marzo por la tarde se confirmó que el protagonista de películas y telenovelas había fallecido en su casa de Acapulco, mismo lugar en el que se llevó a cabo su servicio funerario, al que asistieron algunos amigos y familiares del actor, y las presencias que más causaron expectativas fueron las de sus hijos, con quienes se sabía que no mantenía una relación cercana desde hace unos años.

El hijo de Andrés García se mostró conmovido. Foto: IG @leonardogarciaof

de acuerdo con lo que se ha dado a conocer hasta el momento, a sólo dos días de que falleciera García, su hija Andrea no pudo asistir al funeral de su papá por motivos de trabajo, mientras que Andrés Jr., tendría un viaje a Italia que no pudo posponer, sin embargo, al respecto de este último, la viuda del también productor, Margarita Portillo, habría declarado que era una mentira, y que la realidad es que nunca quiso ver a su progenitor.

Leonardo García se despide de su papá

Fue este miércoles cuando Leonardo García llegó al sitio en que el se encontraba el féretro de su papá para despedirlo, imágenes emotivas en las que se ve el actor de 50 años saludar a la viuda de Andrés García, para después acercarse al ataúd, sin embargo, no fue la única forma en la que decidió honrar a quien le diera la vida, pues a través de su cuenta oficial de Instagram le dedicó unas palabras.

Leonardo le dedicó emotivas palabras a su padre. Foto: IG @leonardogarciaof

"Jefe, llegó el día que partiste. Me da gusto que ya estás descansando, ya te hacia falta. Estoy agradecido por cada minuto, cada momento, y cada recuerdo que viví contigo y siempre fuiste mi inspiración", se puede leer en la primera parte del texto que compartió en la plataforma de Meta, publicación que también acompañó con una serie de imágenes en las que aparece conviviendo con su papá.

"Por ahora, no tengo palabras para expresar el dolor y la inmensa falta que me haces, pero llevo conmigo siempre tu legado, tus palabras, tus enseñanzas y todo lo que dejaste en mi. Siempre estarás conmigo papá y se que algún día nos reencontraremos, hasta entonces vuelta alto como siempre lo has hecho. Te mando un abrazo fuerte hasta el cielo. Descansa en paz", agregó García en el posteo que ya ha recibido miles de "me gusta".

"Lo siento mucho hermano, abrazo fuerte con todo el cariño", "Abrazo fuerte hermano #QEPD se ha convertido en tu ángel", "Te mando un fuerte abrazo Leo!", "Mi amigo adorado, te mando un abrazo enorme. No hay palabras. Te quiero montones!" y "Oso querido ! Tu jefe un icono de la pantalla y admirado por todos. siéntete bien orgullo siempre. Que en paz descanse. Te mando un apretado abrazo !!!", son sólo algunos de los comentarios que ha recibido.

Fue el único de sus hijos que asistió al funeral. Foto: IG @leonardogarciaof

