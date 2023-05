Sigue la polémica: Fofo Márquez responde sin piedad a Yeri Mua tras llamarlo "feo"

Yeri Mua es una de las influencers más populares en México, pero la polémica ha sido una constante en su carrera debido a sus explosivas declaraciones. Como la más reciente contra Fofo Márquez, quien no dudó en responder con un video a través de TikTok que se hizo viral de inmediato y sus seguidores le externaron su apoyo.

La exreina del Carnaval de Veracruz 2022 se ha colocado en el ojo del huracán en más de una ocasión por los pleitos que protagoniza con otros influencers, esta vez fue con Fofo Márquez y todo habría comenzado por un video compartido por el creador de contenido en el que se burla de los fans de Yeri Mua que la consideran bonita.

“Oigan, me da mucha risa ahorita que el crush de todos es Yeri Mua. Ay, están bizcos ¿o qué? Yo por eso ya me puse lentes”, esta declaración logró enfurecer a la también modelo, de 20 años, que durante un live en Facebook lanzó fuertes amenazas y acusaciones contra Márquez al señalar que presuntamente colocó algo en la bebida de una joven para después “llevarla a otro lado”.

Fofo Márquez responde a Yeri Mua

La controversia crece entre los influencers y Fofo Márquez compartió un nuevo clip en TikTok donde responde a Yeri Mua luego de que lo llamara “feo, gordo, naco y estúp***”. En cuestión de horas la publicación ganó más de 9 millones de vistas y más de 9 mil comentarios.

"La verdad, gordos no me gustan. A mí, el Fofo se me hace muy feo, gordo, asqueroso, naco y estúp***. Fofo, ten cuidado porque yo tengo una amiguita en redes sociales que me contó que una vez la intentaste drogar y llevarla a un lugar. Ten mucho cuidado”, dijo Yeri Mua.

“¿Con qué derecho me llamas feo? Mínimo mis ojos sí son verdes, no uso pudientes. Yo hice un comentario al aire, en ningún momento te falté al respeto, pero tampoco inventes cosas. Mínimo mi ropa sí es original porque por ahí te quemaron con unas botitas un compa. Saludos, buena vibra para ti. No te tiré ni lo tomes así, pero qué onda contigo, de hecho yo soy un caballero”, respondió el influencer.

Los comentarios no se hicieron esperar y seguidores de Fofo Márquez le externaron su total apoyo: “Mentiras no dijiste”, “Primera vez que estoy del lado de él”, “Ya caes mejor”, “Foto no es feo, la verdad” y “El héroe que no sabíamos que necesitábamos”.

