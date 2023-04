Indignante: Fofo Márquez habla de las adicciones de Julián Figueroa en pleno luto y especula sobre su muerte

Fofo Márquez, quien es mejor conocido en redes sociales como “El Niño Millonario”, causó una gran polémica durante las últimas horas debido a que publicó un video en su perfil de TikTok en el que habló sobre la repentina y sorpresiva muerte de Julián Figueroa y sus palabras generaron una gran indignación debido a que señaló que el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian pudo haber perdido la vida por problemas relacionados con el consumo de sustancias ilícitas.

Como se mencionó antes, fue a través de su perfil oficial de TikTok donde Fofo Márquez publicó el video en cuestión, en el cual, mencionó que hace algunos años conoció a Julián Figueroa y aseguró que el hijo de la cantante había estado ingresado en un conocido centro de rehabilitación pues era adicto a una sustancia que se inhala y “que no puede mencionar en TikTok”, por lo que según su teoría, el también actor pudo haber tenido una recaída, la cual, le generó los problemas de salud que le quitaron la vida.

“Está falleciendo mucha gente, grandes y chicos, apenas hace unas horas falleció Julián Figueroa, yo lo conocí en mis inicios, él iba saliendo de Oceánica, de recuperación, él era adicto al… ya saben, no se puede decir en TikTok y ahorita veo que no quieren hacer público el tema por el que falleció y está bien, se respeta, pero yo siento que ha de haber sido por eso, para que tengan ustedes cuidado, las nuevas generaciones y que no caigan en los vicios porque son delicados y cada vez hacen más daño” señaló “el niño millonario”.

Para finalizar su video, Fofo Márquez señaló quecree que Julián Figueroa tuvo una recaída en su supuesto problema de adicciones, además, aprovechó para enviarle sus condolencias a Maribel Guardia.

"En lo que yo había quedado, él se había recuperado, pero yo creo que no, creo que recayó y ahorita pues ya lamentablemente pues falleció, pero pues mucho ánimo para Maribel Guardia que también ya perdió a Joan Sebastian, su marido, por así decirlo, entonces ánimo a todos ustedes, a echarle ganas”, finalizó su video Fofo Márquez.

Maribel Guardia no ha emitido ninguna declaración de forma personal tras la muerte de su hijo. Foto: IG: julian_f.f

Como era de esperarse, el video de Fofo Márquez tuvo una gran repercusión en redes sociales donde su teoría sobre la muerte de Julián Figueroa causó una gran indignación pues para empezar no tiene pruebas de sus palabras, además, simplemente resultó de muy mal gusto para los fans de Maribel Guardia, quien pidió respeto ante el desafortunado y doloroso momento que está atravesando.

Cabe señalar que, el médico que acudió a certificar la muerte de Julián Figueroa tuvo un encuentro con distintos medios al retirarse de la casa de Maribel Guarida y aseguró que el hijo del “Poeta del Pueblo” “estaba completamente limpio” y señaló que la muerte del joven cantante fue natural y más tarde la propia actriz costarricense señaló que su único hijo falleció a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

